Cambios en las compañías de seguro para remolques, ¿cuándo se podrá pedir la grúa?

La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) modificará el servicio de remolque que tenían las compañías aseguradoras en todo el ámbito de la República Argentina. De esta manera, los seguros ya no estarán obligados a incluir en sus pólizas el servicio de remolque y auxilio mecánico a los usuarios.

A partir de ahora, los gastos de traslado serán cubiertos por el asegurador únicamente en caso de siniestro por daño, incendio, robo o hurto. El cambio sobre los servicios de remolque que ofrecen las compañías de seguros de autos tiene como objetivo “proteger a los asegurados y asegurables, de tal modo, cualquier regulación que ponga en dudas la concreción de dicha misión impone una revisión de criterios”.

¿Qué implica esto? ¿Cómo impacta a nivel local? Al respecto el móvil de CNN Salta -94.7 MHZ- estuvo dialogando Corina, empleada de la compañía de seguros El Norte, quien señaló cuáles son los alcances de la normativa, cuándo comenzaría a regir y sus implicancias.

“Las compañías de seguro lo veníamos noticiando hace tiempo, de excluir el servicio de grúa del seguro que se paga mensualmente, al ser un servicio tercerizado se tiene muchos problemas con quienes lo dan”, indicó ejemplificando que las personas llaman y no encuentran grúas, los ‘grueros’ no quieren dar servicio a las compañías, prefieren cobrar y tener la plata, entre otros.

“El cliente no entiende que el servicio es tercerizado, tampoco que la grúa es en caso de emergencia, de robo, no por el cambio de una rueda o porque me quedé sin batería”

Ahora y con lo que estableció la Superintendencia, la grúa queda especificada para casos de accidentes, robos o hurtos. “Esto es en 90 días, cambiará por el 25 de julio más o menos y dependerá de cada compañía, de cómo lo apliquen, pueden decidir no dar el servicio, ir renovándolo”, etc.

“Del costo del seguro, de los $13.000 o $14.000 que sale el básico, $2000 o $2500 corresponden a la grúa por mes, y no es que no vamos a dar el servicio, quedaría limitada a determinadas situaciones”