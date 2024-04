El gobernador, Gustavo Sáenz se refirió al "privilegio" del tabaco

Mientras los diputados nacionales debaten la Ley Bases en el Congreso, el gobernador de la Provincia de Salta, Gustavo Sáenz le dedicó una serie de tweets al tratamiento. Es que de acuerdo al mandatario, "el Congreso tiene hoy la oportunidad de corregir una injusticia que representa un costo enorme para el país".

"Preservar un privilegio sumado al miedo de enfrentar a la verdadera casta nos cuesta a todos los argentinos, y mucho. La lista es larga. Gracias a este privilegio se evade el equivalente a 1 billón de dólares por año en concepto de Impuestos Internos; es decir 0,2 puntos del PBI", continuó.

En otro tweet señaló que "el Gobierno nacional se jacta de que ha logrado el mayor ajuste fiscal de la historia de la humanidad durante el primer trimestre del año ¿A cuánto equivale este ajuste? Casualmente 0,2 puntos del PBI".

El Congreso tiene hoy la oportunidad de corregir una injusticia que representa un costo enorme para el país; no solo para sus 7 provincias tabacaleras sino para sus 24 jurisdicciones (+) — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) April 29, 2024

"Como los Impuestos Internos se coparticipan en su totalidad, estamos ante un problema federal, no sólo de las provincias del Norte. Las provincias dejan de ingresar unos US$ 600 millones y el Tesoro US$ 400 millones al año. Buenos Aires, por ejemplo, que no tiene ni una planta de tabaco en una maceta, pierde a razón de US$ 60 millones promedio anual desde 2018".

El gobernador continuó: "Hay que sumar a nuestros jubilados: 7% del precio de cada paquete de cigarrillos se destina enteramente al ANSES a través del Fondo de Asistencia Social (FAS). Sólo en 2023 se dejaron de recaudar 115 millones de dólares por este tributo. A valores actuales son 600 mil jubilaciones mínimas que podrían cubrirse anualmente con sólo enfrentar los intereses de una persona".

Gustavo Sáenz apuntó nuevamente contra el propietario de la tabacalera Sarandí, es que "una economía regional de la que dependen más de 200 mil personas y exporta el 80% de su producción, en contraposición a los 40 millones de dólares por año que importa el Sr. Tabaco, sin comprar ni un kilo de producción local".

De esta forma "el Fondo Especial del Tabaco deja de percibir recursos por casi 200 millones de dólares al año, lo que se traduce en menos hectáreas cultivadas, menos trabajo y menos exportaciones".

"Cabe recordar que este Gobierno eliminó el Fondo Incentivo Docente (FONID) y el Fondo Compensador del Transporte del Interior, que en total representaron 527 millones de dólares al tipo de cambio actual el año pasado. Sólo eliminando la mitad del privilegio del Sr. Tabaco se podría haber mantenido este vital apoyo para el habitante del Interior".

"Sólo eliminando la mitad del privilegio del Sr. Tabaco se podría haber mantenido este vital apoyo para el habitante del Interior. Señores legisladores es hora de decir basta a este privilegio. Queda claro que no es una pelea de lobbys, sino una pelea entre una persona que no quiere ceder sus privilegios, de un lado, y del otro, los argentinos. Así de simple. Es un hecho de enorme gravedad institucional que el Congreso puede subsanar hoy. Ojalá tomen dimensión del problema y del alivio en el ajuste a los ciudadanos de bien que puede significar terminar con el privilegio de unos pocos", finalizó.