Afirman que "no hay nada que celebrar" con la reforma laboral de la Ley Bases

Siguen las repercusiones en torno a la aprobación en la Cámara de Diputados de la Nación de la llamada "Ley de Bases", la cual se prepara para su tratamiento en el Senado. En medio de las voces sobre la misma, ahora apuntaron al contenido de la Reforma Laboral, aseverándose que la misma en sí es negativa.

¿A qué se debe esto? Sobre su contenido se refirió el abogado laboralista Pedro Burgos, quien en diálogo con FM Aries profundizó en los pormenores de cuestiones como indemnizaciones, periodos de pruebas, despidos por discapacidad, entre otras aristas.

Primero, sobre el periodo de prueba, dijo que ahora se extenderá de 3 a 6 meses desde el momento que la Ley se apruebe y publique. "Se incorporó la posibilidad que, por convenios colectivos, las asociaciones de trabajadores y las cámaras empresariales modifiquen sus convenios colectivos para prorrogar esos plazos 8 meses en el caso de Pymes, o hasta 1 años, en las mini Pymes", apuntó.

Para las indemnizaciones, dijo que "han quedado como estaban, es un mes de salario por cada año de trabajo y se incorpora la posibilidad que cada sindicato, juntamente con las cámaras empresariales, por convenio colectivo puedan modificar la forma del pago de la indemnización por el Fondo de Cese Laboral", objetó.

"El reemplazo de la indemnización por negociación colectiva será una vez que negocien sindicatos y empresas"

Sobre lo que se había hablado de una promoción del empleo registrado, Burgos dijo que no habrá tal promoción, como que tampoco habrá diferencia entre el empleador que cumple como aquel que no: "El empleador tendrá un plazo de 90 días desde la sanción de la ley para registrar a todos los empleados que no los tenga registrados, implica que no hay diferencia entre cumplir la ley y no cumplir, porque se condonan deudas, se elimina cualquier acción penal ante evasión o falta de aportes previsionales".

Como si fuese poco, mencionó que en el caso de los despidos por discapacidades, se le puso "un precio a la discriminación, lo valora entre el 50% y 100% de un despido común, además en la norma, se dice que el trabajador puede pedir reincorporarse cuando se acredita esa discriminación; esta norma cierra eso, extingue la relación laboral y baja las indemnizaciones, impide volver a reincorporarse".

Con todo esto, Burgos no dudó en decir que "no hay nada que beneficie al trabajador ni al Estado, se van a condenar las deudas, las indemnizaciones se reducen por convenios... no hay nada para celebrar, atenta a los parámetros laborales; esto tendrá momentos de discusión y debate a nivel Corte Suprema", concluyó.