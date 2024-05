Salta no adherirá al mega paro de transporte

A pesar del mega paro convocado por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte que afectará servicios aéreos, terrestres, marítimos y portuarios de todo el país en rechazo al posible regreso de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, UTA anunció que no adherirá a la medida de fuerza convocada para este lunes 6 de Mayo.

InformateSalta dialogó con Gerónimo Requena, Vocero de UTA Salta, quien confirmó la decisión. "Nosotros para el 6 no vamos a adherir", dijo.

No obstante, aseguró que todavía no tomaron una decisión respecto al paro convocado por CGT para el próximo 9 de Mayo. "Estamos muy lejos todavía no se tomó ninguna decisión el Sindicato nacional, tenemos que esperar por lo menos estar llegando a ese día para que recién el sindicato decida que va hacer, en Salta vamos a trabajar en forma normal al menos que un día antes el Sindicato Nacional nos comunique que adherimos al paro del día 9".

El servicio nocturno no corre riesgo

Sobre este punto, el vocero de UTA Salta explicó que es una problemática que la tiene que resolver la provincia con las empresas. "Nosotros no entramos en ese conflicto hasta que no se vea afectado ningún compañero pero hasta donde tengo entendido, ya hubo un acuerdo ya hay un arreglo con las empresas, ya acordaron algo como para que el servicio continué funcionando acá, en la provincia".