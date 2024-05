La enfermera que se convirtió en mamá: "Que se animen a adoptar, es un acto de amor hermoso"

Gisel, la enfermera que fue noticia por adoptar a un bebé en el Materno Infantil, visitó los estudios de SinVueltas en dónde el periodista Federico Storniolo la entrevistó.

Durante el diálogo, Gisel contó que creó un vínculo especial con el pequeño mientras trabajaba en el hospital y hoy "ya se incorporo a mi familia y cada día crece el amor que nos tenemos".

"Lo adopté de forma monoparental, siempre quise adoptar, siento una emoción muy hermosa cuando escucho la palabra adoptar. Por deseo de Dios se me dio la posibilidad de adoptar, en un futuro espero adoptar a otro niño para que lo acompañe", sostuvo.

La mujer contó como fueron sus primeros encuentros con el bebé que se encontraba sólo en una sala del Hospital Materno Infantil: "Fui a realizar una guardia, escuché que lloraba un bebé y le pedí permiso a un compañero para ingresar porque era de su guardia. Mi compañero me dijo que si, y me di cuenta que el bebé estaba solito asi que lo bañe, lo cambie, lo hice jugar y le di besos. Al día siguiente hice lo mismo, los siguientes días fui de forma particular".

Respecto al proceso de adopción, contó que es muy rápido y sencillo: "Existe primero un proceso de vinculación con el niño, luego me presenté a la casa cuna en dónde me recibió un equipo muy amable que me explicó el proceso. A través de ellos inició todo y en abril me presenté a la audiencia, fue de un mes para el otro. Yo estoy súper feliz porque ellos esperan cada día un abrazo, un beso, que alguien les cante canciones".

"Para mi familia fue hermoso, es el primer nieto, están todos muy felices y somos muy mimados", celebró con emoción.

Por esto, brindó un mensaje a las familias que se plantean la decisión de adoptar; "que se animen, es un amor muy hermoso, acérquense a la casa cuna que van a encontrar un equipo hermoso. Hay muchos chicos que están esperando que alguien pase por la puerta y decida adoptarlos