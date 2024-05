Diego Pestaña salió al cruce de acusaciones en su contra

Diego Pestaña, presidente de CAPEMISA (Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta), entrevistado por Daniel Murillo en FM Infinito, se defendió sobre distintas acusaciones sobre su gestión al frente de la Cámara que se vio publicada en varios medios de comunicación.

Durante la entrevista, el empresario dueño del grupo AGV, hizo incapié en distintos temas. “Trabajo en el sector minero desde el año 1992, tengo y he tenido distintas sociedades a lo largo de este tiempo. Algunas de ellas sin actividad. Debo tener entre 12 y 15 contratos con privados y provincias de la región”, sostuvo.



“Con respecto a eso que dicen de la empresa china CRCC, yo siempre y como Cámara siempre dijimos que no teníamos inconveniente en que haya sociedades reales con empresas de otros países pero que cumplan, que la parte local cumpla con su porcentaje de participación.

“A Flavia Royón apenas la conozco, tengo una relación de “Hola, qué tal”, una buena relación y nada más”, dijo en referencia a quienes los vinculan por su amitad.

Sobre Hanuku S.A., una empresa de capitales chinos con quienes se lo vinculó, y su sociedad con ellos expicó que es una empresa de Xiaohuan Tang, que es un chino que está acá hace muchos años, con el cual hicimos negocios, él se dedica a la parte de explotación minera, él tiene un proyecto en Jujuy que se llama Providencia que explota plata, que sacan extracción de plata. Es una persona que vino acá, invirtió en Salta, tiene proyectos de litio en Salta y con él hicimos un acuerdo para ver si podíamos desarrollar un proyecto de cobre que está en Metán y después se avanzó, no le interesó.

Sobre el resonado caso de la coreana Posco, siendo que Pestaña se puso al frente de los cuestionamientos a la misma, explicó que en particular no tengo ningún problema, estoy trabajando con Posco y yo lo que tengo que salir es a defender la posición de la Cámara y aunque a mí me perjudique defender esa posición de la cámara lo tengo que hacer porque es mi obligación como presidente de CAPEMISA.