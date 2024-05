Efectos del paro en la gastronomía: "Algunos empresarios optarán por cerrar o reducir horarios"

En el marco del paro convocado por la CGT a nivel nacional, Juan Lucero, presidente de la Cámara de Hoteleros y Gastronómicos de Salta, en diálogo con InformateSalta, explicó que, en el caso de confiterías y restaurantes, la decisión de abrir o no las puertas dependerá exclusivamente del empresario.

Según explicó, se deberán analizar los pros y los contras teniendo en cuenta los altos costos que deben enfrentar ante la ausencia de transporte público debido a la adhesión de UTA al paro.

En ese sentido, adelantó que algunos optarán por no abrir o reducir su horario de atención. “Algunos no les conviene abrir porque lo que genera el costo de traslado de los colaboradores no es menor, entonces directamente, nada, prefieren no abrir o abrir solamente un turno”, dijo.

En el caso de la la hotelería, indicó que, debido a su naturaleza de servicio continuo, no puede detener sus operaciones, incluso en días de paro. “La hotelería se da maña para hacer que los trabajadores vayan a sus puestos ese día", concluyó.