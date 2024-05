La justicia confirmó las internas de la UCR y rechazó los pedidos de impugnación

A pocos días de las elecciones que estaban previstas para el 12 de mayo, más de 140 dirigentes y afiliados de la Unión Cívica Radical de toda la provincia firmaron un documento en el que se solicita la suspensión de las elecciones internas y el llamado a una asamblea de afiliados, ante las graves denuncias y sospechas de irregularidades en el proceso.

En diálogo con InformateSalta, Rúben "el chato" Correa comentó: "Como lista Unidad Radical hicimos una presentación ante la Junta Electoral impugnando el proceso por las irregularidades que fuimos detectando. La Junta Electoral tenía la obligación de dar a conocer al Tribunal Federal, en simultáneo hubo nuevos pedidos de impugnación por otras listas".

En este sentido, "hoy el Tribunal Electoral se expidió no dando lugar a las impugnaciones presentadas"

"Nosotros vemos que es muy liviana de alguna manera la respuesta, requerimos mayor precisión. De todas formas vamos a hacer una nueva presentación, el problema es que son años de arrastre con sucesivas maniobras de inclusión y exclusión de ciudadanos", continuó el dirigente radical.

Es que, "no entendemos mucho esta decisión del Tribunal Electoral, nosotros enviaremos las pruebas necesarias para continuar con este pedido de impugnación. Creemos que es importante que se resuelva antes de poner fin a un proceso que esta viciado de nulidad y permitir que el radicalismo vuelva a convocar elecciones porque ya tienen una postergación muy grande".

"No hay elección en el Comité Provincia, solamente en el departamento Metán", aclaró Correa que agregó: "De todas maneras me parece que es un proceso que carece no solamente de legitimidad sino también de legalidad".

Como dirigente radical consideró que en la actualidad, "el espacio fue ocupado por perfiles mucho más conservadores" y recordó " la alianza de 1998 que lleva a De La Rúa, y la construcción de Cambiemos en 2015 y la elección de gobernadores radicales de estar cerca del gobierno de Milei muestra que hay una corriente muy conservadora".

A través de un comunicado se recordó que la reglamentación interna establece la presentación de listas completas en 15 departamentos para poder presentar una lista provincial. Este requisito sólo fue cumplido por Soledad Farfán quien ya es la nueva Presidenta de la Unión Cívica Radical de Salta.

En el caso del oranense Carlos Tucán Manzur, sólo presentó 5 departamentos que fueron observados por contener datos falsos y faltantes mientras que los otros 10 fueron rechazados de plano por contener datos adulterados.