Elecciones en la UCR: Rubén “Chato” Correa volverá a pelear por la presidencia

El radicalismo salteño, con el aval del Comité Nacional, fijó una nueva convocatoria a elecciones internas que debía realizarse en marzo, para el 12 de mayo.

En Hablemos de Política por Aries, Rubén “chato” Correa confirmó su candidatura a presidente del partido y aseguró que busca “un radicalismo que vuelva a ponerse de pie”.

"Quiero representar a un radicalismo que vuelva a formar cuadros políticos, un radicalismo que vuelva a tener un programa en base al conocimiento de la provincia", dijo y agregó “los partidos políticos sin gestión son herramientas que se oxidan, no sirven para nada, y el radicalismo se desmembra con gente que quiere hacer gestión pero que tampoco la sabe hacer".

Correa también señaló la importancia de que la UCR se inserte en un programa nacional. “Hoy tenemos el drama de la incomprensión de lo que es el país con un desarrollo histórico muy complejo de constitución de provincia y de Estado Nacional que no termina de ser entendido por la gente que gobierna”, expresó criticando el accionar del Gobierno Nacional sobre la quita de fondos paralizando programas en salud o educación.

Seguro que el movimiento provincial ya se puso en marcha “haciendo un proceso de militancia, como hacía mucho tiempo que no lo hacía el radicalismo” pero criticó el estado actual del partido.

“Yo me hice cargo del Comité Capital y lo dejamos listo como un aula virtual para que en medio de la pandemia no perdiéramos contacto, y organizamos talleres, cursos, terminamos con ferias a fin de año de emprendedores. En salida de la pandemia el Comité Capital estaba abierto. Ahora, de nuevo el partido cerrado, clausurado, no sé si pagan la luz, los impuestos municipales, no tengo la menor idea de qué puede llegar a quedarnos en la estructura física del partido”, advirtió.

Así mismo, el referente resaltó la importancia de “atraer la juventud política” ante un “radicalismo muy viejo”.

“En la estructura de los recursos humanos es un radicalismo muy viejo, es necesario volver a una tarea de atraer a la juventud política a un proceso de politización sana, de mostrar que los partidos políticos son escuelas cívicas y no adverso, que ahí adentro se forman ciudadanos y que no se convierta en algo delegativo”, señaló.

En este sentido –y ante la crisis que atraviesan los partidos políticos- Correa criticó el desinterés y el “voto bronca”, reafirmando que “los partidos políticos son un espacio de sociabilidad política, como lo es la escuela, como son las instituciones sociales, hay que volver a valorizar y no creerse que el partido político por sí solo va a ser todo”.