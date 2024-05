Tragedia Av. Paraguay: "Por favor, no lo dejen libre, él mató a mi hija"

A poco más de un mes de la tragedia provocada por un conductor ebrio sobre Av. Paraguay, familiares reviven todo al ser parte de la Audiencia Preventiva tanto de López como de su acompañante.

Irene Ailan, mamá de Ruth Tabarcache, una de las cinco víctimas, se mostró conmovida y solo pidió Justicia por su hija y las otras víctimas. "Llegué anoche y encontrarme que mi hija no está fue lo peor, llegué y fue un vacío para mí que mi hija no me espere en la Terminal, no tenía consuelo. Volví a Salta y tenía todo presente".

"Lo único que pido como mamá es que no le den prisión domiciliaria, que le den preventiva para el asesino de Ruth, Luciano López, por favor que no lo dejen libre, él mató a mi hija y el resto de las familias no los tienen".

Totalmente quebrada, pero con el firme propósito que la trajo de nuevo a Salta desde Formosa, provincia natal de Ruth, Irene la contó como llegó su hija a la provincia y todo los planes que tenía. "No es vida para mí, todos los días la extraño. Tenía 28 años y hacía como 14 años que estaba. Vino con su otra hermana, estaba conviviendo hace un año y medio con Sergio Veizaga, su pareja. Feliz con todos sus proyectos, estudiando, este año hacía las prácticas residenciales, estaba pensando en trabajar, tener un hijo, ella era de Salta, amaba Salta, venía los fines de semanas largos, vacaciones de julio o verano iba o venía yo".

La describió como una chica positiva y solidaria con todos. "Estaba para los demás. Si veía alguien mal compartía lo que tenía".

Insistió en su pedido a la Justicia para que no cambie de calificación. "Que los Fiscales y jueces nos escuchen a nosotros, que tengan corazón con nosotros, el chico es un chico joven, mi hija también era joven y no está, él puede estudiar en la cárcel, vivir en la cárcel, para nosotros es algo que no nos entra en la cabeza si a él lo dejan en prisión domiciliaria, él va estar vivo con su familia, nosotros no queremos eso.

"Queremos prisión preventiva y que pague, que viva en la cárcel y que pague los años que estar en la cárcel al menos para nosotros es un poquito de alivio, no hay otro consuelo, no la tengo a Ruth" concluyó por Multivisión y se mostró agradecida para con toda la sociedad Salteña.

Sobre la Audiencia Preventiva

Desde las 8 se lleva adelante la Audiencia multipropósito donde el Fiscal solicitará al Juzgado de garantía la prisión preventiva para el acusado Luciano López por peligro de fuga y entorpecimiento.