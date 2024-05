B° Solidaridad: Denuncian que un joven hallado sin vida fue muerto "a golpes"

En las últimas horas estuvo circulando por medio de las redes sociales una denuncia hecha por allegada de un joven, quien habría sido encontrado sin vida en la zona sudeste de la ciudad de Salta, de quien afirman que habría muerto “a golpes”.

¿Qué fue lo que pasó? Según la información que compartió el medio El Salteño Al Día, un hecho violento habría tenido lugar en el barrio Solidaridad, más precisamente por la cuarta etapa de dicha barriada, donde se encontró este cuerpo.

El mismo, según el medio citado, sería de un joven que identificaron como Gastón Ibarra, a quien se lo conocía como “el gatito” entre los suyos. Al parecer este muchacho era conocido por vender ají en la reconocida feria barrial, siendo él residente del asentamiento Virgen de Urkupiña.

No obstante y tras conocerse su caso, los primeros datos habrían reportado que el chico habría acabado con su vida, pero de su entorno negaron esta hipótesis afirmando que éste fue asesinado a golpes. Así lo denunció su pareja.

“Te arrebataron la vida como un perro, que se haga justicia, no vamos a parar familiares y amigos, esto no va a quedar así, no merecías esto”, dijo la pareja de la víctima con un posteo en las redes sociales.