Javier Milei aumentó el presupuesto de la UBA y las otras universidades nacionales explotaron

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) suspendió la emergencia presupuestaria declarada el pasado 10 de abril luego de llegar a un acuerdo con el gobierno nacional, que aprobó un refuerzo de los gastos de funcionamiento del 270% interanual y de 300% para los hospitales y aquellas funciones de vinculadas al área asistencia.

Tras esa medida, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) emitió un comunicado exigiendo el mismo trato al gobierno de Javier Milei. “Resulta inadmisible y provocador que se reconozca solo para una universidad y no para la totalidad del sistema que reúne a un conjunto de 60 universidades a lo largo y a lo ancho de todo el país, que representan a dos millones de estudiantes de las universidades argentinas. No aceptaremos que existan estudiantes de primera y de segunda”, indica el texto.

En este sentido, exigieron una inmediata equiparación con la cifra dada a la UBA en el resto del país. Además, señalaron que seguirán reclamando mejoras salariales para los docentes del sector, el sostenimiento del sistema científico y tecnológico y la actualización de las becas para los estudiantes.

“Rechazamos cualquier metodología que promueva la división entre universidades y dentro de las universidades. No convalidaremos ningún intento de división, ni priorizaremos nunca ningún atajo. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) no resigna lo que cree. No es solo un problema de recursos, es también de principios”, agrega el documento.