Forestello tras perder el invicto: "Los objetivos están totalmente cumplidos"

Rubén Darío Forestello, director técnico de Gimnasia y Tiro, habló tras la derrota con CNN Salta FM 94.7, y dijo que "confiában en que podían sacar adelante el partido pero les pegaron temprano y marcó el rumbo del partido".

El "Albo" perdió el invicto de local esta tarde contra Temperley y el "Yaggy" destacó a sus jugadores: "Los chicos entregaron todo, no aflojaron nunca y tuvimos oportunidades, quiero felicitarlos". Y para lo que se viene agregó que "hay que dar vuelta la pagina y seguir trabajando; tratar de evolucionar y solucionar lo de hoy".

Además, se culpó por la derrota ya que fue expulsado y contó la secuencia: "Reclamé un foul y dije una palabra que no se dice y me echó. Estoy bien expulsado".

Hay que tener en cuenta que a pesar de la derrota 2 a 0, Gimnasia terminará la fecha 16 dentro de los que ingresan al reducido para pelear por un ascenso a Primera. "Los objetivos están totalmente cumplidos", declaró el técnico.

Por otra parte, el pampeño dijo que "no me gusta perder, pero no tengo que excusarme, es el típico partido de la Primera Nacional".

Por último, Forestello destacó el apoyo de la gente tras la ovación al termino del partido y cerró diciendo que "está muy bueno el sentimiento de la gente".