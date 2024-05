Gracias a Proyecto Norte, Andrés López impulsó su profesión de electricista y va por más

No es la primera vez que InformateSalta habla de Proyecto Norte, la empresa familiar cuyo propósito es fortalecer el sector de la construcción y generar innovadores desarrollos inmobiliarios en nuestra provincia.

Ahora nuestro medio vuelve a hablar de esta firma para destacar cómo ayudó Andrés López, quien un conocedor desde muy chico en cuestiones de electricidad, ahora pudo potenciar sus saberes para fundar “Marcos Electricidad”, su propio emprendimiento.

La historia de Andrés comienza cuando era pequeño, cuando ayudaba a su padre quien también era electricista. Luego, tras estudiar en la ENET 2 y profundizar sus conocimientos, pudo ayudar a su papá en trabajos más rigurosos y difíciles, perfeccionando sus labores.

“En el primer día con Proyecto Norte, me hicieron la pregunta de por qué íbamos, yo comenté mi historia, mi experiencia pero me di cuenta que no había cosechado los frutos económicos de mi trabajo”, rememoró sobre su evaluación personal.

Aquí fue cuando agradeció a Proyecto Norte pues “aprendí a cómo valorar más mi trabajo, me enseñaron a separar las ganancias de lo que trabajo, y las ganancias de lo que uno puede obtener de acuerdo a los presupuestos; comencé a ganar más en dinero, ahorro y tiempo”, resaltó.

Ahora Andrés tiene un emprendimiento con 12 ayudantes, a los cuales también les brinda sus conocimientos para que puedan seguir sus pasos, siendo los de él tener una empresa con 40 ayudantes. “Recomiendo Proyecto Norte, es una gran manera de vincularse con mucha gente, con sus empresas, uno se va enriqueciendo y formando una relación de trabajo”, ponderó para concluir.