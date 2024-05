La Selección argentina y una Copa América con aroma a Qatar: por qué

Emiliano Martínez (Aston Villa), Franco Armani (River) y Gerónimo Rulli (Ajax) son una fija. En la línea de defensores, Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Cristian Romero (Tottenham), Lisandro Martínez (Manchester United), Gonzalo Montiel (Notinham Forest), Nicolás Otamendi (Benfica) y Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon) se subirán al avión. Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Leandro Paredes (Roma), Giovani Lo Celso (Tottenham), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea) y Exequiel Palacios (Bayern Leverkusen, campeón alemán) están confirmados. Y Lionel Messi (Inter Miami), Ángel Di María (Benfica), Julián Álvarez (City), Lautaro Martínez (Inter), Alejandro Garnacho (Manchester United) y Nicolás González (Fiorentina) son los delanteros garantizados para la Copa América, que tiene este fixture.

Se viene la Copa América, debut el 20 de junio contra Canadá en Atlanta, y la lista de la Selección Argentina, de Lionel Scaloni, tiene aroma fuerte a Qatar 2022. Porque esta generación que consiguió ser campeona del mundo dirá presente en su mayoría en USA, casi en su totalidad: son 21 confirmados y puede haber más. Incluso los casos de Lo Celso y Nico González, quienes terminaron out del Mundial por lesiones y hoy son de la partida, otra vez.

Se repite la mayoría de los jugadores, con una renovación que va a fuego lento. El único nuevo-nuevo es Alejandro Garnacho, del Manchester United, quien eligió jugar para la Argentina pese a haber nacido en España. Viene de una temporada movida, con protagonismo, paternidad, separación y otra vez en pareja.

Qué nuevitos pueda haber

Otros tres de la nueva camada que podrían aparecer son Valentín Barco, Leo Balerdi y Valentín Carboni. El lateral izquierdo arrancó este 2024 en el Brighton, luego de jugar la final de la Libertadores; el central, también nacido en Boca, viene de una muy buena temporada en el Olympique de Marsella, mientras que el zurdo es del Inter y fue prestado al Monza .

Estos más jóvenes pelean por un lugar con otros más históricos: Germán Pezzella (Betis), Marcos Acuña (Sevilla), Guido Rodríguez (se va del Betis, libre, todo apunta al Bacerlona) y Ángel Correa (Atlético de Madrid), todos mundialistas, más Lucas Martínez Quarta, que viene haciendo un gran año en la Fiorentina.

El que quedó más atrás en las chances de ir a la Copa América es el campeón del mundo Paulo Dybala, el que pateó el segundo penal en la final contra Francia: figura en la lista preliminar de de junio, más allá de los 29 de ahora. El caos de Tiago Almada es diferente, porque sí irá a los Juegos Olímpicos, después de ser figura en la clasificación a París 2024.

Otra conclusión es que casi no hay hombres del fútbol argentino: el único representante es Franco Armani, quien no tuvo minutos en Qatar. Y que hay tres que vienen de ser campeones, como Lautaro en Italia, Palacios en Alemania y Julián Álvarez en la Premier. Y uno solo, muy particular, de origen MLS. Un tal Messi...

Lo que viene

Los amistosos que disputará la Selección serán el domingo 9 de junio ante Ecuador, en Chicago a las 19.50 de Argentona. Y luego irá hasta Washington, el viernes 14 a las 20.30, para jugar contra Guatemala, justo antes de su debut en la Copa América, que llegará seis días después, el 20, ante Canadá, en Atlanta. /Ole