"Si no nos metemos en el barro, los zurdos nos llevan puestos", aseguró Milei en Luna Park

El presidente Javier Milei presenta esta noche su libro Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica en el Luna Park, rodeado de allegados, funcionarios y militantes libertarios, que llenaron desde temprano los localidades del mítico estadio.

Milei inició su discurso con agradecimiento a sus ministros y a los presentes Luego comenzó a mencionar cómo estructuró su libro que lanzó esta noche.

“Además de darle las gracias al Jefe, a mi hermana, además también quiero darles las gracias a cada unos de mis ministros que están presentes, a diputados y senadores que están aquí, festejando la fiesta de la libertad. Y como uno no quiere ser ingrato hay que darles las gracias al de la feria del libro, que con el boicot nos regaló está fiesta. Gracias kirchneristas. Parece que ibas a necesitar 10 salas José Hernández para esto”, dijo.

El mandatario también explicó que el libro cuenta la charla que protagonizó en Davos, “el día que le dijimos al mundo que Argentina está presente y viene a levantar la libertad en el mundo. La tercera conferencia que aparece en esta introducción es una conferencia que di en Washington. El cierre de esta sección es el discurso de apertura de la Asamblea Legislativa, donde fui y les dije todo lo que queríamos los ciudadanos argentinos decirles en la cara y fui y se lo dijimos”.

Milei inició la presentación de su último libro cantando la canción “Panic show” de La Renga, a la que me modificó la letra para señalar: “Toda la casta es de mi apetito”.

El mandatario nacional salió al escenario a las 21.15 junto a una banda integrada, entre otros, por el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), Alberto Benegas Lynch.

Si bien se esperaba que también cantara otros temas, el mandatario solo entonó la canción de La Renga, que es un clásico para él, ya que la utiliza desde el principio de sus campañas electorales.

El Presidente estuvo acompañado por “La banda liberal”, integrada por Alberto Benegas Lynch, su hermano, Joaquín Benegas Lynch, y Marcelo Duclós.

El mandatario nacional subió al escenario a las 21.15, con más de una hora de retraso, vestido con un largo saco de cuero.

Tras terminar de cantar, se quitó el saco y quedó vestido de traje para explicar los principales lineamientos de su libro.

La crisis con España

El presidente Javier Milei volvió a referirse de forma irónica a la crisis diplomática con España y afirmó que la canciller Diana Mondino iba a pedirle “horas extras”.

“Mondino me va a pedir horas extras”, dijo el jefe de Estado al responder a los militantes que corearon consigas en contra del presidente de España, Pedro Sánchez.

“Sanchéz, compadre, la concha de tu madre”, cantaron los presentes, que recibieron esa respuesta de parte del mandatario nacional.

Sobre el libro

Milei contó que el libro que presentó esta noche lo inició hace 11 años y agregó: “Me encontró con un problema con el que nos encontramos los economistas cuando vemos los problemas de crecimiento que se llama el palo de hockey… Lo interesante es que cuando miran el PBI per cápita de esa serie está constante, la única suba que tuvo en siglo XXVI después del descubrimiento de América, la economía se movía muy lento”.

“En el 1800, vivían 800 millones de seres humanos. En el 2000, la población se multiplicó por 8 veces y el PBI per cápita por 14. Se llama rendimientos creyentes. Ese es un problema enorme. El primero que lo vio fue Adam Smith”, agregó.

“Después de dar clases de micro dije ‘algo esta mal’. Ahí me encontré con el artículo del padre del capitalismo que se llama monopolio y competencias. La traducción está hecha por Alberto Benegas Lynch padre, el padre del prócer y el abuelo de Berti. Después de leerlo me dije ‘todo lo que enseñé de estructura de mercado esta todo mal’. Y ahí me volvía austriaco… fue una revelación total”, expresó.

Contra el Estado

En otro pasaje de su discurso, el mandatario volvió a apuntar contra el Estado y dijo que “el problema no es la gente, el problema son los políticos”.

“Algo incómodo a los políticos, los únicos monopolios que son malos es cuando el monarca o el señor feudal le daba a una empresa la potestad para hacer la única empresa que vendiera ese producto en ese lugar y si alguien violaba eso le caía con el Estado encima. El problema es malo cuando el estado está en el medio. por lo tanto el problema sigue siendo el maldito Estado”, agregó.

“Mi reflexión, que obviamente le va a parecer a alguien un poquito extrema, como todo lo que hago, es que los fallos de mercado no existen. Si ustedes consideran que hay un fallo de mercado, lo primero que sugiero es que revisen que no haya intervención del Estado, porque si está la intervención del estado el problema no es del mercado, el problema son los políticos”, aseguró.

"La agenda del aborto"

Además recordó que “Malthus quería explicar una cosa totalmente aberrante, que se llamaba ley de hierro de los salarios, que decía que en la medida que el ingreso per cápita crecía, la pasión de los sexos guiaba a la gente a tener más hijos, y como tenía más hijos y la productividad marginal era decreciente, ahí eso encontraba un equilibrio”.

“Y si la población se extendía más allá de ese lugar, entonces los salarios reales se destruían y la gente se moría de hambre. ¿Y cómo se le ocurrió a Malthus corregir esto? Con control de natalidad, cuya versión moderna son los aborteros”, denunció Milei entre silbidos y abucheos de la gente”.

En ese sentido, el mandatario agregó: “Los que se creen tan avanzados con la agenda del aborto, es una agenda que tiene más de tres mil años, y es una agenda absolutamente asesina por un par de salames que hicieron mal las cuentas. Pero el señor Milei es un negacionista de la ciencia”.

Con Espert

Durante la instancia de presentación del libro, el economista José Luis Espert le preguntó a Milei en qué lugar quiere poner al país. “Apuntamos a hacer el país con mayor libertad económica en el mundo. Ahora empezó a entrar en las andadas Irlanda, pero de ser el país más miserable en 35 años pasó a tener PBI per cápita mayor que EEUU”, respondió.

“Cuando mandamos la Ley Bases, que la estamos peleando y el DNU, que era un conjunto de reformas estructurales, contaba que siendo la reforma de Menem de los 90 era grande y con la ley bases era 5 veces más grande, con DNU 8 veces más grande y eso nos permitiría avanzar en el índice de libertad económica 90 puestos y parecernos a país como Alemania Francia Italia y convertirnos en potencia. Pero como eso nos nos gusta con Federico Sturzenegger, decidimos que vamos a hacer 4 mil reformas estructurales y cuando termine esto van 3 mil más”, agregó.

Contra el socialismo

“Detrás del socialismo se esconde la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual ante la ley, la violencia y el asesinato. Es la economía de los fracasados. No sólo es batalla cultural, porque si nos quedamos ahí y no nos metemos en el barro de la política esto no funciona…. si no nos metemos en el barro los zurdos nos llevan puestos porque lo importa es tener el poder”, dijo el Presidente.

En esa línea, Milei expresó que “la política social en Argentina siempre fue el asistencialismo, o sea darte el pescado, lo que hacemos es que aprendas a pescar y, si es posible, que tengas una empresa de pesca…. Dato de color, porque los kirchnerista y allá en España me trataron de misógino, es interesante porque cuando miran la composición en porcentuales de participación de mujeres. Muestro gobierno es el que tiene la mayor participación de mujeres que es de 37,5%: Pettovello, Bullrich, Mondino y la secretaria de la presidencia, que es mi hermana, que es mujer, o la vicepresidente… Cerca del 68% de la estructura esta manejada por mujeres, o sea que en el fondo soy un calzonudo”. (NA e Infobae)