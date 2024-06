Melconian: “El Gobierno no frenó una híper ni le ganó a la inflación, eso es una zanata del relato”

El economista Carlos Melconian señaló este domingo que el Gobierno libertario de Javier Milei “no frenó una híper ni le ganó a la inflación”. En ese sentido, el extitular del Banco Nación de la gestión Cambiemos manifestó que el primer mandatario “no se dedicó a formar un equipo ni a tener un programa”, y le sugirió al oficialismo “redoblar la apertura mental y la empatía”.

“No hay un programa económico, donde el Presidente y sus ministros se han plantado y dicho a la sociedad argentina ‘esta etapa es así, yo estoy pensando un país así, vamos para acá’”, expresó Melconian en declaraciones a “A Confesión de Parte”, el programa que conduce Romina Manguel por FM Milenium.

“Eso no significa que va a ser infalible, pero vas diciendo adónde querés ir”, agregó el economista, quien dejó en claro que lo realizado hasta ahora por el Gobierno libertario “es un plan financiero”.

Seguido a ello, explicó que “un ministro de Economía hecho y derecho”, según su concepción, tendría que haber articulado “en la previa con tipos que entienden de la Justicia y las corporaciones” para definir la viabilidad de las leyes que impulsa el Ejecutivo, así como los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).

En medio de las idas y vueltas sobre un eventual ingreso de Federico Sturzenegger al Gobierno libertario, Melconian sostuvo que su excompañero de la gestión Cambiemos “es el ejemplo de dogmatismo universitario”.

Para Melconian, la inflación que se encontró La Libertad Avanza al inicio de la administración “nunca iba al 15.000 -por ciento- anual, eso no existió nunca”. En ese sentido, aseveró: “Te dejaron un gran quilombo. Que no hayan dejado una híper no exime a los que se fueron”.

En otro tramo de la conversación, el economista afirmó que la política debe “reconstruirse” y que “el mayor activo” que tiene hoy en día Milei “es que no hay nada enfrente”, en relación con los partidos políticos más que a las personas. Y agregó: “Argentina carece de liderazgos”.

Seguido a ello, Melconian advirtió que “cuando pensás los próximos años, no los pensás sólo por la ley Bases y el -Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones- RIGI”, y observó: “El mismo Gobierno que en el Pacto de Mayo pone el respeto a la propiedad privada, le entrega a las energéticas un bono con quita del 50%”. Tampoco olvidó de resaltar que no ve en el corto plazo una salida “formal, normal y ordenada” del cepo cambiario.

En cuanto a la imagen positiva que mantiene el jefe de Estado, el extitular del Banco Nación recordó que el kirchnerista Alberto Fernández “tenía 80% de aceptación y nos tenía -en pandemia- a todos encerrados”, y que esa cifra “un día fue un 20%”. En cuanto a los dichos de Milei sobre el hambre y las regulaciones del mercado, consideró que fueron “definiciones poco afortunadas”.

Más tarde, Melconian volvió a la previa del inicio de gestión libertaria y explicó: “Con todos aumentos ocurridos, hay segmentos de la sociedad clase baja y media que pagan el 5% de lo que cuesta la generación de luz. O el boleto del colectivo, que en cualquier lugar de Latinoamérica vale un dólar, o un dólar y medio el litro de nafta. El quilombo que se heredó es marca cañón”.

En relación con el campo, el economista enfatizó: “La gente dice que Milei está haciendo lo que dijo. ¿Qué va a hacer lo que dijo, si dijo que iba a bajar las retenciones? No se pueden sacar las retenciones y se está viendo”. “Cuando al tercer mes te ponés contento porque la inflación da 5%, después 4%, decís: ¿Éste es el programa antiinflacionario? Mirá que se puede dar vuelta, si todavía no tenés arreglada la luz, el gas, los sueldos”, destacó Melconián, y dijo que “todavía las cosas están atadas con alambre”.