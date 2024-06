¿Por el precio? Cayeron las ventas de pan entre un 20% y 30% en Salta

Pasaron los primeros días del sexto mes del año con aumentos como en combustibles, la actualización en el precio de las tarifas tanto de luz y electricidad y la suba del pan en algunas panaderías.

Al igual que el aumento en distintos sectores, la disminución de las ventas también se hizo sentir en este último tiempo. Junto a la suba del pan, cayó el consumo en las panaderías en todo el país y en lo que sería nuestra provincia se traduce entre un 20% a 30% la caída de ventas según lo informado por Daniel Romano, representante de la Cámara de Panaderos de Salta, en diálogo con InformateSalta.

En ese mismo sentido, Romano afirmó que desde diciembre viene en caía el consumo de las panaderías: "Nosotros esperábamos que con el frío repunte un poco, pero no hay un peso en la calle. La gente no llega a fin de mes y desde mediado de mes empieza a sentir la caída de ventas" explicó. También dijo que el panorama no es muy alentador a futuro hasta que no mejore la situación salarial de las personas.

Junio recibió a todas las panaderías con un aumento en los insumos lo cual provocó un incremento en las distintas especialidades panaderas: "Aumentó la lavadura un 40%, la harina un 30%. Todo esto se agrega la suba de la nafta que cada vez que aumenta, sube los insumos" dijo Daniel Romano.