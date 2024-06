Diputados: la oposición consensuó un proyecto común y la reforma jubilatoria tendría media sanción

En una sesión especial pedida por la Unión Cívica Radical (UCR), la Cámara de Diputados debate este martes una nueva fórmula jubilatoria gracias a que la oposición logró quorum. El radicalismo logró acordar con el bloque de Unión por la Patria (UxP) y alcanzó los votos necesarios para cambiar el cálculo de aumento de las jubilaciones y pensiones y dejar sin efecto las actualizaciones por decreto.

Ahora, estos dos partidos negocian para unificar los dictámenes ante el riesgo de que los dos proyectos que reúnen mayor consenso salgan rechazados. El punto central del desacuerdo es el futuro del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.

Hay cuatro dictámenes que deben acordarse: uno de UxP, otro de UCR, otro de Innovación Federal y un último de la Izquierda. El punto en común que comparten es que se tome en cuenta como básico la Canasta Básica para Adultos Mayores. En paralelo, se debe sumar a los haberes jubilatorios un 8% para recomponer la fuerte pérdida por inflación en enero.

En concreto, la oposición dialoguista y UxP acordaron un núcleo común durante el debate en comisiones. Por eso, ambos proyectos plantean actualizaciones mensuales por inflación -como rige ahora- y una recomposición extra de 8 puntos.

Pero la novedad, es que además de inflación le incorpora otro índice: una actualización anual -en marzo de cada año- en base al incremento de salarios. Será del 50% de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) por sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) el año calendario anterior. Si esta variación no hubiera sido positiva, no se aplicará ajuste alguno y el cálculo al año siguiente se hará en base al último índice utilizado, según consignó Clarín.

El Gobierno advirtió que vetará la ley

“Está previsto -si se respeta la lista de oradores-, que la votación se lleve adelante cerca de la medianoche”, explicó el periodista Manu Jove al aire de TN, desde el Congreso. “En principio habría consenso para que se imponga el proyecto que presentó la Coalición Cívica y la UCR, con el acompañamiento del grueso del bloque de Unión por la Patria”, agregó.

En este escenario, el Gobierno adelantó este martes que rechazará cualquier iniciativa referida a la movilidad jubilatoria impulsada por legisladores de la oposición en caso de que sea aprobada en el Congreso. En conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni recordó las palabras expresadas por el jefe de Estado al afirmar que “todo lo que atente contra el equilibrio fiscal será vetado”.

Es que, tras seis meses de Gobierno, el oficialismo no logró aprobar ninguna ley. Mientras tanto, la oposición está a un paso de dar un duro golpe en la Cámara Baja con la aprobación de una nueva fórmula jubilatoria que reemplace el DNU 274/2024 de Javier Milei, que ya amenazó con vetar el cambio.

Debate caliente

El primer legislador en tomar la palabra en la orden del día fue Itai Hagman de Unión por la Patria: “Si el objetivo del Gobierno fuera defender el poder adquisitivo de los jubilados, el DNU 274 -que ata la movilidad jubilatoria a la inflación-, lo hubieran sacado en enero”.

“Estamos acá porque ese decreto no resolvió el problema, lo empeoró. Con casi 29 puntos de recorte del gasto previsional, dejaron que corran los meses de inflación más alta y cuando las jubilaciones estaban en lo más bajo vendieron que a partir de ahora van a pagar la inflación”, agregó.



La diputada Alejandra Torres de HCF sostuvo después: “Hay que ordenar las cuentas y usar el dinero del Fondo de Garantía para atender las deudas que tiene el sistema previsional con los jubilados. De qué sirve presumir que tenemos un fondo abultado, cuando estamos ahogándonos en deudas”.

“Para no alterar el equilibrio fiscal y la baja de la inflación, debemos ratificar el DNU con todos sus artículos”, señaló después el legislador por La Libertad Avanza, Julio Moreno Ovalle.

“Siempre lo mismo. ‘Ah pero Macri… ah pero la pandemia… ah pero la guerra…’”, dijo la diputada del PRO y exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, en referencia a la gestión de Alberto Fernández. Tenemos que resolver este problema que el gobierno anterior no solucionó en cuatro años”.

“En el dictamen de mayoría estamos discutiendo si le vamos a sumar 1,8% de aumento de gasto al PBI, cuando desde el inicio de este Gobierno se logró un ahorro fiscal de 1,2%. Si votamos el dictamen de mayoría vamos a gastar más que el ahorro que logramos los argentinos desde diciembre a abril”, expresó la legisladora del PRO.

Fuertes críticas a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello

Durante las cuestiones de privilegio, Hacemos Coalición Federal se sumó al pedido del titular de la bancada kirchnerista, Germán Martínez, y del diputado Nicolás del Caño para citar a la ministra Sandra Pettovello a la Cámara de Diputados.

“Nos parece que en un momento donde el país se enfrenta a un ajuste brutal, pensar en la insensibilidad y crueldad de esa ministra hace necesario que concurra a esta Cámara a dar explicaciones. Al menos para que nos la de a nosotros porque al presidente lo dudo porque anda de viaje”, sostuvo el diputado Esteban Paulón.

En sintonía, la diputada y exministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, sostuvo que “la política alimentaria no sólo es comprar y repartir alimentos, no basta con decir que aumentaron la Tarjeta Alimentar. Con eso no se cumple con todas las políticas, escriban un programa de acción política. Hay una enorme cantidad de mentiras. La política alimentaria es mucho más compleja que mostrar un depósito”.

El kirchnerismo intentó incluir los proyectos con eje en la actualización del presupuesto universitario y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) pero no consiguió los votos necesarios para el tratamiento y el bloque de la Unión Cívica Radical pidió una sesión especial para abordar el tema el próximo miércoles 3 de julio.