Duki hizo historia en Madrid

El tan anunciado show de Duki en el Bernabéu en Madrid tuvo lugar este sábado ante más de 65 mil personas. El músico hizo historia no sólo en la música urbana sino también en la argentina consagrandose como el primer artista nacional en llenar las gradas de ese estadio reconvertido en espacio de eventos musicales. En la previa del concierto sonaron hits de Virus y Charly García, artistas nacionales de los que el rapero es confeso admirador.

Duki se convierte en el primer argentino en llenar un Bernabeu con un marco imponente.🇦🇷🌎 pic.twitter.com/gY5u5ZY77X — Julio Leiva (@juleiva) June 8, 2024

Según rezan las crónicas españolas Duki estuvo a la altura de las expectativas con impactantes pantallas y fuego en la boca del escenario y a mitad del estadio. En total repasó 32 de sus temas con la presencia de invitados especiales como Nicki Nicole, Rei, YSY A, Neo Pistea, Lucho SSJ, C.R.O, WEST DUBAI, Jhayco y la infaltable Emilia Mernes.

Duki y Bizarrap asaltando el Bernabéu pic.twitter.com/lecnXxV5vu — Pablo Gil (@pablogil72) June 8, 2024

Muchas celebridades argentinas también se pudieron ver abajo del escenario, artistas como Lali, La Joaqui, Acru, Seven Kayne y BM, entre otros, decidieron viajar a ver al artista.

“Todo esto no es trabajo de uno solo. Hay familia, productores y compañeros artistas. Y si no fuera por ustedes no estaría acá. Desde chiquito uno quiere cambiar el mundo, y ésta es mi manera. ¡Un aplauso para ustedes, diablos del mundo!”, dijo el rapero.