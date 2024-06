Ebrios al volante: la policía busca construir una "Cultura Vial"

Con más de 200 casos positivos de alcohol cada fin de semana, Seguridad Vial se aboca a que los ciudadanos que suben a un vehículo tomen conciencia. Este año desde el área de la policía se trabaja bajo el lema "Por la construcción de una nueva cultura vial".

Andrés Sánchez Rosado, director de Seguridad Vial de la Provincia advirtió que no se está observando una conducta responsable del ciudadano. "Necesitamos elevar la calidad de vida de cada uno de los salteños y apelamos a la conciencia de todos a fin de salvar vidas, porque no solo queda destruida la familia de la víctima sino toda la familia que rodea al causante del siniestro vial con víctima fatal, son varias familias que quedan tocadas de por vida, no hay una vuelta atrás.

"Lo único que nos puede salvar es la conciencia y la prevención"

Además continúan con el trabajo en escuelas y colegios. "Estamos trabajando mucho en primaria y secundaria con nuestros personajes, estamos con fuerte presencia en redes sociales, trabajando con empresas públicas y privadas, con mineras a los efectos de cada uno tome conciencia en el manejo de la vía pública".

Consultado por la detección de sustancias estupefacientes en los controles viales, Sánchez Rosado dio detalles de la situación. "Por el momento no tenemos, sé que ya hay medidores de marihuana y otras sustancias, es nuevo pero es bastante caro, todavía no está adquirido, eso es a requerimiento del fiscal correspondiente, en caso de víctimas fatales" concluyó por InformateSalta.