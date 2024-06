El milagro que mantiene con esperanza a la familia de Loan, el nene desaparecido en Corrientes

La desaparición de Loan Danilo Peña (5) en Corrientes remite a otro hecho similar que, a fines de 1996, tuvo en vilo a Misiones y al país durante casi una semana. En Colonia Seguín, cerca de Campo Viera, una nena de tres años fue rescatada con vida tras permanecer perdida durante seis días en una zona selvática.

El domingo 8 de diciembre de aquel año, Laura Krause salió caminando con sus dos hijos mayores rumbo a la escuela rural, donde se realizaba el acto de cierre del año escolar y, en forma paralela, una festividad por el Día de la Inmaculada Concepción.

En un descuido del hombre, la nena salió de la vivienda tras los pasos de su madre y hermanos, pero en el camino fue atacada por los perros de un vecino y se internó en un monte.

A la distancia, el hombre escuchó los ladridos nerviosos de los animales y, sin pensarlo, buscó a Romina, que era su debilidad. La pequeña había desaparecido sin dejar rastros.

Para la Policía, el papá se convirtió rápidamente en el principal sospechoso. Los interrogatorios se sucedieron una y otra vez por parte de los rudos policías que estaban convencidos de que el sabía la suerte que había corrido Romina. Incluso el pastor de la iglesia le pidió que revelara dónde la había enterrado.

Mientras cientos de policías y lugareños realizaban un operativo de rastrillaje en una zona de enmarañada vegetación, una intensa lluvia sepultó las pocas esperanzas de hallar a la nena con vida.

La presión social hizo que la búsqueda se mantuviera en los días siguientes. Hace algunos años, la mamá de la nena contó a El Territorio que, el 13 de diciembre, un tío de Romina llegó desde San Pedro, confiado en la esperanza que tenía su cuñada de hallar con vida a su hija.

Romina Bilarte estuvo seis días perdida en la selva misionera cuando tenía tres años.

“Yo escuchaba que ella me llamaba, pensaron que estaba quedando loca. Hasta que el viernes mi cuñado Cacho me preguntó de dónde venía el pedido de auxilio y le dije para el lado de la vertiente, donde llevábamos a los animales, a unos cinco mil metros de casa. Me dijo ‘si vos escuchaste, ella tiene que estar viva, yo te voy a traer a tu guaina’, y se fue para ese lado”, recordó la mujer.

Sobre el hallazgo de Romina, que hoy tiene 31 años, hay dos versiones: por un lado, la familia asegura que fue Cacho quien la encontró durmiendo junto a un árbol, muy cerca del manantial.

La Policía, en tanto, relató que fueron dos oficiales los que la localizaron junto a un añoso árbol que tenía una enorme rama quebrada recientemente, pese a que en la zona no hubo tormentas. Los policías dijeron que tuvieron que arrastrarse entre la maleza para llegar hasta allí, y que lo hicieron porque vieron a algunas aves carroñeras volar en círculos sobre la zona.

La nena estaba totalmente sin fuerzas, semidesnuda y su ropita colgada de algunos arbustos. En su espalda hallaron una marca similar a un tatuaje. La nena fue llevada de urgencia al Hospital Samic de Oberá, donde recibió atención médica y contención por el trauma vivido. Su recuperación demandó casi dos meses de internación.

Ella casi no tiene recuerdos de la odisea que vivió en el monte de Colonia Seguín mientras estuvo perdida. "Los perros me corrieron y me mordieron mucho, hasta que apareció un caballo que les pateó y se fueron corriendo. Ese caballo me salvó", contó. Y agregó: "Me acuerdo que los monos me daban fruta”.

Su milagrosa historia reaviva la esperanza de hallar con vida a Loan en 9 de Julio, Corrientes, de quien nada se sabe desde el jueves último./Clarín