Aerolíneas Argentinas: analizan recortes en las rutas nacionales

El vocero de la presidencia, Manuel Adorni, aseguró en su conferencia de prensa de este miércoles que el Gobierno analiza recortar rutas nacionales de Aerolíneas Argentinas en las provincias que no resulten rentables.

El funcionario de La Libertad Avanza (LLA) fue consultado por la prensa por la función de Aerolíneas Argentinas, después de que la empresa saliera de la lista de privatizables en el marco del debate y las negociaciones por la ley Bases.

"Ya se ha hecho mucho trabajo en Aerolíneas en estos seis meses y se seguirá haciendo en virtud de eliminar todo aquello que le genere pérdidas a la compañía. No buscamos aislar a nadie", expresó y señaló que las decisiones sobre la compañía quedan en manos del presidente de la empresa, Fabián Lombardo.

Aerolíneas: según Adorni, "es probable" un recorte de rutas



Adorni afirmó que "es probable un recorte" de determinadas rutas por la escasa rentabilidad. "Claramente el camino es que Aerolíneas Argentinas, mientras siga estando en manos del Estado, cada vez pierda menos dinero. Más allá de eso, lo cierto es que eso va a ocurrir con todas las empresas que estén en manos del Estado y que no se privaticen", señaló.



"La privatización no es para exterminar a las empresas. Muy por el contrario, es para salvarlas, porque hay muchas que solamente pueden seguir funcionando con el aporte de capitales privados y hay otras que, en un país empobrecido como Argentina, no está en condiciones de sostener el déficit" aseguró.

Con información de Ámbito