Javier Milei se candidateó para el Premio Nobel de Economía: “Si nos termina de salir bien, probablemente me lo den”

En la República Checa, última escala de su gira europea, Javier Milei recibió este lunes un nuevo premio de un grupo de liberales y pronunció un discurso plagado de elogios a su gestión en el que se candidateó para el Premio Nóbel de Economía. “Con mi jefe de asesores, el doctor Demian Reidel, estamos reescribiendo gran parte de la teoría económica. Si nos termina de salir bien, probablemente me den el Nobel de Economía junto a Demian”, dijo Milei en Praga.

En el inicio de su discurso, el presidente argentino había trazado un paralelismo entre sus desafíos y los de Lionel Messi. “Si ustedes van a ver un partido de fútbol en la Argentina, la tribuna es espectacular, pero ponen el balón en el medio de la cancha y si no entra Messi a patear la pelota, la pelota no se mueve”, dijo. Y continuó: “Sin una acción política no se llega a ningún lado. Porque ellos sí patean, sí siguen anotando goles y no les importa. La única forma de frenar al socialismo, al estatismo, al colectivismo, es parárseles enfrente y darles batalla, en lo cultural y en la arena política”. Según Milei, él lo está haciendo y con mucho éxito.

En su discurso de este lunes, el presidente argentino volvió a vanagloriarse de haber hecho el ajuste fiscal “más grande de la historia de la humanidad” en seis meses de gobierno y de haber estabilizado la economía.

En el Palacio Žofín de Praga, Milei cuestionó por tendenciosa la formación que recibió en la carrera de Economía de la Universidad de Buenos Aires y relató cómo se convirtió a la Escuela Austríaca. Según él, en su experiencia, su “background académico” fue muy importante porque es lo que orientó “cada toma de medidas”.

Reiteró además que detrás de la Ley Bases -que el oficialismo aspira a aprobar en la Cámara de Diputados esta semana- tiene muchas más modificaciones en carpeta. “Tenemos pendientes 3.200 reformas más para convertirnos en el país más libre del mundo, apuntando a que en el largo plazo seamos el país más rico del mundo”, dijo. Y sostuvo que prepara un proceso de convergencia acelerado “por el uso de la inteligencia artificial”.

Milei sostuvo que “de la mano de las ideas de la libertad y el progreso tecnológico, de los mercados libres, del respeto de la propiedad privada, del respeto de la vida”, la Argentina va a poder “convertirse en el caso más brillante de la historia de la humanidad” para que los argentinos vuelvan “a ser ricos”.

“Al momento en que llegamos al poder -dijo Milei-, la Argentina estaba 140 en el ranking, con más de 50% de pobres, con una situación donde siendo que produce alimento para 400 millones de seres humanos, con una presión fiscal en el sector que produce alimento del 70%, es decir, que el Estado se lleva el alimento de 280 millones de seres humanos en Argentina y cinco millones de personas que no le alcanzan para comer (...). En ese contexto, nos tocó llegar al poder. No hay que llorar ni quejarse, ni nada, porque en condiciones normales de presión y temperatura, la gente no va a elegir un presidente liberal libertario.”

Frente a sus anfitriones checos, Milei insistió en que él es la persona indicada para cambiar la suerte de la Argentina, un país que, según él “tiene en lo económico dos problemas muy claros: el problema que no crece” y “la inflación desbordada”. Milei afirmó: “Entonces, era claro que necesitaba un especialista en crecimiento y en dinero. Bueno, la gente no se equivocó, el 56% eligió al especialista en crecimiento y dinero, que es mi caso”.