Desde Aguas del Norte informaron que se finalizarán 16 obras iniciadas en Capital

El presidente de Aguas del Norte, Ignacio Jarsún, se refirió a las obras de recambio de cañerías de la Ciudad de Salta. En este sentido, informó que mantuvo reuniones con el ministro de Infraestructura, Sergio Camacho y el intendente Emiliano Durand.

“Nos pusimos de acuerdo en no abrir ninguna obra nueva. No queremos hacer nada nuevo hasta que no termine todo lo que está abierto, que es mucho. No nos sirve nada seguir avanzando cuando en realidad tenemos tantas obras sin conectar con las veredas rotas, con caños enrulados en la esquina que no tienen agua corriendo por su red. Queremos ponerlo en funcionamiento y vamos a terminar la obra con recursos provinciales y en algunos casos nacionales”, comentó.

Actualmente hay alrededor de 16 frentes de obras abiertos, que son los que deben finalizarse. Algunas obras serán finalizadas por Aguas del Norte, otras por la Provincia y otras serán en conjunto con la Municipalidad, donde la empresa realizará las reparaciones hidráulicas y el ejecutivo los bacheos o veredas.

Con respecto a las obras que dependían del Ente Nacional De Obras Hídricas De Saneamiento (ENOHSA) indicó que hay algunas abandonadas para las cuales la Provincia está buscando financiamiento.

Una de ellas es el acueducto de Lesser. Para ello, se están analizando algunos financiamientos privados de desarrolladores inmobiliarios que, a cambio, solicitan la aprobación de los estudios de factibilidad.