Quién es Laudelina y dónde estaba el día de la desaparición de Loan

Laudelina Peña es la tía de Loan, el niño desaparecido en Corrientes. Ella estuvo presente en el almuerzo familiar del 13 de junio, el día en que el pequeño desapareció. A pesar de no haber sido detenida, estuvo bajo el escrutinio público y de las autoridades debido a su cercanía con el caso y algunos hechos relevantes que la involucran directamente.

Laudelina es la esposa de Antonio Benítez, uno de los seis detenidos bajo sospecha de trata y acusado de ser partícipe primario en la desaparición de Loan. Esta conexión intensificó las sospechas en torno a ella, aunque Laudelina no fue formalmente acusada ni detenida.

El día de la desaparición de Loan, Laudelina estaba presente en el almuerzo familiar. En una entrevista, relató que vio a Loan dirigirse hacia un área donde había naranjas y lo acompañó hasta cierto punto cercano a un alambrado y una tranquera.

Laudelina, la tía de Loan y esposa de Antonio Benítez



Qué declaró Laudelina ante la fiscalía correntina

A más de 15 días de la intensa búsqueda de Loan Danilo Peña, Laudelina, la tía del nene de cinco años, se quebró y declaró que el pequeño murió atropellado en Corrientes. La mujer prestó declaración ante el fiscal provincial durante seis horas. De esta manera, se confirmaría la hipótesis del accidente con la camioneta Ford Ranger de la exfuncionaria municipal, María Victoria Caillava y el exmilitar Carlos Pérez.

El periodista Adrián Ventura comunicó que la versión de Laudelina fue grabada. Según la indagatoria de la tía del pequeño, ella vio el accidente y el matrimonio detenido le indicaron que lo iban a llevar al hospital, pero le advirtieron que “no diga nada” a su familia.



Los detalles de la declaración de Laudelina:

“Caillava me amenazó de muerte”

“Escuché el ruido del choque y la frenada de la camioneta”

“Vi cuando Pérez subía a Loan a la caja de la camioneta”

“Caillava me dijo que me callara porque me iba a matar”

“Caillava me pidió que siga buscando a Loan”

“Una hora y media después me llamó Caillava”

“Me encontré con Caillava en una escuela y me dio la zapatilla”

“Esa misma tarde puse la zapatilla”. /TN