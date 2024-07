Comenzarán a cobrarle a los turistas para visitar Iruya

Por decisión del intendente Eugenio Herrera los turistas que decidan visitar el municipio de Iruya deberán pagar una tasa turística que está atada al costo del combustible.

Desde InformateSalta dialogamos con el vicepresidente de la Cámara de Turismo de Iruya, Facundo Assaf, quien se mostró en contra de la tasa turística en el municipio argumentando que perjudica al sector y a los visitantes.

Assaf explicó que la tasa surge como iniciativa de la Municipalidad sin consultarle al sector turístico al momento de aplicarla. “Nos parece una decisión unilateral” consideró.

“Nos preocupa que el turismo, al igual que todos los sectores, no está pasando en su mejor momento, el sector no es ajeno a lo que sucede en la economía del país, por eso no lo creemos correcto” expresó el referente del sector.

Los costos serán los siguientes:

-Los turistas nacionales deberán pagar el costo de un litro de nafta infinia super, que hoy está $1040 pesos.

-Los turistas internacionales deberán pagar el costo de cuatro litros de nafta infinia super, es decir, $4.160.

-Los salteños que visiten Iruya desde otros municipios también deberán pagar $1040 pesos.

Sumado a estos costos en la tasa a los turistas también deberán pagar estacionamiento con un costo de $500 pesos por hora para todos los que lleguen al municipio.

Assaf alertó que la noticia no le cayó bien al sector turístico y algunas agencias manifestaron su malestar por la decisión del intendente Herrera. “Creemos que dificulta al momento de elegir el destino y eso no se tuvo en cuenta por el intendente. Hemos presentado una nota para reunirnos pero hasta el momento no hemos tenido respuestas" agregó.