Vacaciones de Invierno: "Va empezar a moverse el fin de semana"

El turismo en todo el país se ve resentido y más en el interior donde agencias de turismo esperan la llegada de visitantes que por el momento no hacen más que "consultar" sin reservar ninguna excursión.

InformateSalta habló con Paola, de Paradigma Travel y no se mostró muy expectante. "Todavía no arrancó en turismo. Calculamos que va empezar a moverse este fin de semana o después del martes".

En comparación con años anteriores, Paola aseguró no hay reservas pero sí consultas. "Antes reservaban de antes y lo pagaban, ahora no. La gente espera hasta último momento o venir acá, comparar precios, conseguir precios más baratos, pero a nivel reserva no, consultas sí, pero algo se nota que vienen las vacaciones".