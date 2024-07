Diputado pidió que no se cobre más el peaje por el mal estado de la ruta

Durante el tramo de manifestaciones en la Cámara de Diputados, el representante por Metán, Gustavo Dantur, se mostró molesto por el mal estado de la ruta. Pidió que la justicia trabaje para que la empresa Corredores Viales S.A brinde una solución.

En el inicio del tramo de manifestaciones, Dantur, aseguró que hoy transitar por la Ruta Nacional 9/34 es un perjuicio debido al mal estado. “No se trata de ser sedicioso ni revolucionario, pero no podemos seguir pagando callados, si alguien no interviene no vamos a conseguir nada” expresó el legislador.

El diputado afirmó que es necesario que la justicia tome medidas firmes y pida no innovar para que no se cobre el peaje porque la empresa no está realizando las refacciones a las que está comprometida. “Pido que alguien tome cartas en el asunto y decrete que no se pague mas el peaje. Hoy hacer un bacheo no es un asunto económico, es un asunto de vida o muerte” afirmó eufórico.

La justicia aplicó sanciones concomitantes a Corredores Viales S.A por no cumplir con las refacciones en la traza de la ruta nacional. Pero hasta el momento no se han realizado trabajos de ninguna índole.

“Que no se cobre el peaje por respeto a la vida” finalizó.