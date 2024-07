En un año, se quintuplicó el precio de las garrafas en Salta

Precios calientes, bolsillos fríos. En medio de los constantes incrementos que viene enfrentando el maltrecho bolsillo de los salteños, tratando de estirar los pocos billetes que tienen, en medio del invierno la calefacción del hogar de hace difícil.

Esto sobre todo para quienes dependen de las garrafas, pues los números de los aumentos de su valor muestran que éstas superaron el 500% de incremento interanual en las plantas, según constató un relevamiento hecho por El Tribuno.

En base a los datos del medio citado, en algunas plantas envasadoras la garrafa de 10 kilos promediaba los $7000, aunque el precio por el cual se consiguen a la fecha es de $8500, e inclusive se la vende a $10.000 en algunos puntos de distribución tanto de la provincia como de la Capital.

Así y mirando a la comparación interanual, el matutino rescató que hace un año, la misma garrafa de 10 kilos valía $1334, por tanto la suba entre el 2023 y el 2024 supera el 500%, porcentaje que golpea directamente a los sectores más vulnerables.

"La garrafa de 10 kilos, en la curva de la localidad de La Silleta, me cuesta $10.000, eso hasta la semana pasada; no sabemos ahora a cuánto estará, pero en los almacenes de El Encón ya salen $15.000”, manifestó al matutino Jimena Calafiore, miembro de un merendero quien agregó: “Con esos precios casi no compramos garrafas, cocinamos a leña que juntan las mamás”.

En febrero, una garrafa de 45 KG valía $40.000, a la fecha se vende a $65.000.