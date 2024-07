“Que hable Laudelina”: el grito de los vecinos y familiares de Loan en la marcha por la aparición del nene

Entrada la tarde, llegaron varios efectivos para llevar adelante operativos en la casa de la exfuncionaria Maria Victoria Caillava y su esposo, el exnavío Carlos Pérez.

Vecinos cortan la ruta en reclamo de Loan: "Queremos hacernos escuchar"

"Que hable Laudelina": el grito de los vecinos en la marcha por la aparición del nene

"Se hizo todo mal desde un principio. Me fui de Bella Vista hasta Brasil y nadie me paró ni controló. Solo me pidieron el DNI. Laudelina tiene que dejar de pensar que somos tontos", dijo un vecino que reclama justicia y la aparición con vida de Loan.

Cómo fue la reconstrucción de la desaparición de Loan, por qué es una prueba clave para Fernando Burlando y qué busca la Justicia

Este miércoles por la tarde, se llevó a cabo una nueva reconstrucción de los hechos en el caso Loan, en el que estuvo presente Camila Núnez, la pareja de un primo del nene de cinco años que en las últimas horas desmintió la versión del accidente.