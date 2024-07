¡Alerta, intoxicados! Piden evitar braseros y no dejarlos prendidos en las noches

En medio de las bajas temperaturas que estos días condicionan los termómetros en Salta, fue noticia el episodio que vivió una familia del barrio San Silvestre, luego que sufrieron una intoxicación por un brasero que quedó encendido en el domicilio, con tres personas precisando asistencia por intoxicación de monóxido de carbono.

Al respecto de esta cuestión y el peligro que estos artefactos conllevan, InformateSalta estuvo conversando con Víctor Villanueva, comandante de los Bomberos Voluntarios, quien ahondó en cómo debe ser la correcta manipulación, además de lo imperioso que la gente tome mayor conciencia de los riesgos latentes ante su uso.

Primeramente recalcó que “falta mayor conciencia, por supuesto que falta brindar más información porque la gente, en esta ola polar, trata de buscar calor con estos artefactos que no son los propicios, falta mayor difusión para que sepan del cuidado y de la manipulación precisa”.

Dicho esto, Villanueva aseveró en cómo sebe ser esa correcta manipulación, en caso de aquellos hogares donde sea el modo con el que cuentan para la calefacción. “Debe ser solo para calentar el ambiente, luego hay que sacarlos, no debe quedar –dentro ni prendido– toda la noche, ahí es donde se consume el oxígeno”, puntualizó.

También alertó que, al prenderse un brasero, no debe estar todo el ambiente cerrado, sino que es imperioso que haya circulación de aire, con ventilación para que se renueve el oxígeno y no haya fatalidades. “Lo ideal es dejar una pequeña abertura para el recambio de aire”, recalcó el profesional.

Algo en lo que subrayó la peligrosidad es que, con el monóxido de carbono, “a uno no le da la pauta” de la intoxicación que podría estar sufriendo, porque se está durmiendo y descansando en la noche. “No te da tiempo de tener una alarma, por eso hay que calentar el ambiente, no usarlo durante la noche”, reiteró de entre los consejos.