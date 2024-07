El botín de Loan: el regalo de su tía, un rastro y la “violación más aberrante”

Loan había heredado los botines de fútbol 5 de su primito. La mamá, Laudelina Peña (45), decidió regalárselos al hijo más chico de su hermano José (45) porque a J. no le iban más. Lo que nadie imaginaba es que esas zapatillas iban a convertirse en el único rastro que dejó el nene de 5 años tras su desaparición, el 13 de junio, en el pueblo correntino de 9 de Julio.

"No es que le robaron un juguete, se lo sacaron de los pies", dice Fernando Burlando, abogado querellante en el caso, quien se indigna y plantea que el botín "no es sembrar una prueba".

Por el contrario, remarca: "Lo secuestraron, le sacaron el botín. No sé qué habrán hecho con él, pero maniobraron a la criatura, que no hay nada más cobarde que eso, es avasallarlo. Le sacaron el botín y después lo sembraron".

Una de las pocas certezas que hay en la investigación del fiscal federal Mariano De Guzmán y la jueza federal Cristina Pozzer Penzo, junto con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), a cargo de los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, es que el botín izquierdo fue plantado en el barro, con el objeto de entorpecer la búsqueda del niño.

Según la información de las pericias realizadas por los detectives de la Policía Federal se desprende que en el celular de Laudelina, hoy presa en la cárcel de mujeres de Ezeiza, había tres fotos de cuando "encontraron" el calzado en el barro.

Esto ocurrió a un kilómetro del naranjal al que habían ido los seis chicos junto con tres adultos (Bernardino Antonio Benítez, Daniel "Fierrito" Ramírez y Mónica del Carmen Millapi, todos actualmente presos).

El horario en que las tomaron fue a las 15.53 del viernes 14 de junio, es decir, al día siguiente de la desaparición de Loan. Un grupo de baqueanos dijo haber pasado antes por el lugar y que no vio nada.

Una de esas imágenes fue subida al Facebook de Laudelina, aunque luego la borraron. Aparecía su hija Macarena Peña (21). En otra se veía a la joven agachada, buscando en el barro, y a su lado otra persona no identificada, más otra tercera detrás de ellos. En la escena, entonces, había cuatro protagonistas, contando al que sacaba la foto con el celular que, según se infiere, era Laudelina.

La imagen era la prueba que le habría pedido el comisario Walter Maciel en la operación del plantado del botín.

Camila Núñez (24), casada con Diego "Huevo" Peña, primo de Loan, quien estuvo en el almuerzo de la abuela Catalina Peña (86) en el paraje El Algarrobal, y la hija de 14 años de Benítez y Laudelina, intercambiaron mensajes por WhatsApp sobre el tema, pasadas las 20 del 14 de junio.

-M: Solo la Maca y mamá encontraron los botines de él.

-Camila: Estoy con Diego acá. Capaz que vamos caminando.

-M: En el barro.

-Camila: Sí, me dijo Maca. Yo estaba con ella. Ella salió a la ruta.

-M: Bueno, bueno, Cami.

José Peña (25), hermano de Loan, reconstruyó en una entrevista con Clarín cómo fue el tema.

"Primero dijeron que los botines los plantó el comisario. Va Laudelina a declarar en Corrientes y dice que los planta ella. En un momento, Laudelina me dice que los encuentra Macarena. La verdad es que en su momento me mintió a mí, porque yo le pregunté quién lo encontró. ¿Cómo hizo para plantar ese botín a un kilómetro y medio del naranjal? La verdad que no entiendo", sostuvo.

El joven añadió sobre su tía: "¿Por qué no reconoció ella los botines, si ella fue la que se los regaló a Loan? Hicieron tanto circo. Es todo muy extraño, no me cierra".

Por su lado, Burlando apuntó contra "la actitud de esta gente se aprovecha de un menor, incluso hasta cuando está reducido. Es como decir: 'Te ato las manos, te ato los pies y te saco el botín. Fue una violación más a la criatura".

Esa mañana del 13 de junio, el nene había visto a su papá cuando ensillaba el caballo y pidió acompañarlo hasta lo de la abuela Catalina. Era la primera vez que visitaba el campo. Recorrieron en poco más de dos horas los ocho kilómetros desde su casa de 9 de Julio, porque ese día no había clases. Loan iba con sus botines. (Clarín)