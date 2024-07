Por la pérdida salarial, ¿corre riesgo la reanudación de clases en la universidad pública?

Este miércoles el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires declaró la “emergencia en materia salarial”, donde autoridades y los gremios universitarios denuncian una pérdida del 40% del poder adquisitivo de los salarios durante el primer semestre de este año.

¿Esta situación se refleja a nivel local? Con esa interrogante CNN Salta -94.7 MHZ- dialogó con Diego Maita, secretario general de ADIUNSA quien dijo que esta pérdida de poder adquisitivo no es algo ajeno en la universidad salteña, malestar que podría derivar en medidas de fuerza para el inicio del segundo semestre.

Primeramente y sobre la resolución del Consejo de la UBA, comentó que “esto es algo que venimos denunciando desde febrero, hay un atraso con el tema de haberes tan grande que poner muy complicada esta situación”, aseveró el secretario gremial.

Para ser más claro, recordó que la inflación entre diciembre y mayo viene rondando el 160%, mientras que los salarios andaban en el 110%. “Hay como 50% de pérdida del poder adquisitivo, el salario promedio del docente no llega a $300.000; al ser tan bajo hay un problema, es la renuncia de compañeros, prefieren irse a otros niveles educativos, docente que no quieren concursar porque se paga poco”, subrayó.

Es así que, de no mediar soluciones a sus demandas o una recomposición pronta al poder adquisitivo que alivie ese malestar, Maita no descartó que se resuelva una medida de fuerza al momento de reanudar el ciclo lectivo 2024, concluido el receso invernal.

“Entendemos que, al volver del receso y si el Gobierno no actualiza los salarios, no se recompone lo que perdimos, vamos a ir con medidas de fuerza como la suspensión total de actividades, el no inicio de clases… lo estamos viendo porque no podemos seguir sosteniendo una educación con los sueldos más bajos de todo el país”, anticipó la posibilidad.

“En cualquier provincia, un docente universitario gana menos que un maestro del nivel inicial”