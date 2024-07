Ley de Talles: no se aplica aún por falta de decisión política

La ley de Talles fue aprobada en 2019 fue impulsada por la organización AnyBody Argentina. Desde el año 2020, realizan asesorías y capacitaciones para instituciones y empresas con el objetivo de sumar una mirada más diversa e inclusiva en sus organizaciones.

Mercedes Estruch, presidenta de la Fundación Anybody Argentina, en diálogo con InformateSalta, expresó su preocupación por las demoras en la implementación de la Ley de Talles. Aunque la ley fue aprobada en 2019 y reglamentada en 2021, ha habido dificultades significativas en su puesta en marcha.

La conformación del Consejo Consultivo, uno de los pasos clave para avanzar, fue un proceso arduo que finalmente se logró. En 2022 se desarrolló una tabla de talles, centrada principalmente en la parte superior del cuerpo, con la participación de varias partes interesadas. Sin embargo, el trabajo quedó inconcluso debido al cambio de gobierno, lo que ha impedido la continuación del desarrollo de esta tabla por parte del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

Actualmente, los ciudadanos no pueden exigir el cumplimiento de la Ley de Talles porque aún no existen las herramientas necesarias para su implementación. Estruch también mencionó la desarticulación y la inexistencia de algunos organismos nombrados en la ley, lo que deja en duda quién sería responsable de implementar y garantizar la ley. Esta situación ha generado una gran preocupación, lo que ha llevado a la Fundación Anybody Argentina a promover una encuesta nacional de talles en su página de Instagram para demostrar que este es un problema real y urgente que necesita solución.

Los ciudadanos no pueden exigir el cumplimiento de la Ley de Talles porque aún no existen las herramientas necesarias para su implementación

Desde su fundación en 2011, Anybody Argentina trabaja para visibilizar y problematizar el odio corporal generalizado en la sociedad occidental y su impacto negativo en la salud integral de las personas, especialmente en su salud mental y física. La organización busca naturalizar y generar un cambio social respecto a la construcción de estereotipos de belleza y cuerpos, promoviendo la diversidad y combatiendo la discriminación, el estigma y la violencia contra aquellos que no cumplen con los estándares de belleza impuestos.

El trabajo de Anybody Argentina se divide en tres ejes principales: divulgación de información, educación y investigación. Se centran en educar a la comunidad, realizar investigaciones sobre el impacto negativo de la dificultad para encontrar ropa adecuada en Argentina, y concientizar sobre la relación de esta problemática con la cultura de la dieta. A través de estos esfuerzos, la organización busca transformar los imaginarios sociales hacia una visión más inclusiva y diversa de los cuerpos, alejándose del modelo único e inalcanzable que actualmente prevalece.

Estruch hizo hincapié en la necesidad de cumplir con la Ley de Talles para combatir estos problemas y garantizar que todas las personas puedan encontrar ropa adecuada sin enfrentar discriminación.