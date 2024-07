Reforma laboral: el Gobierno recibe a la CGT en una reunión clave

Tras la sanción de la Ley Bases y de la reversión en la quita de Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, recibirá este martes, a las 13, a dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT). Según se pudo saber, el encuentro será a agenda abierta, pero con el eje en la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei.

La apertura al diálogo fue pedida por la central obrera, en plena puja interna por la manera de enfrentar las modificaciones del ámbito laboral traccionadas por el Gobierno.

Dentro de la CGT conviven dos posturas. Una, la del ala dura encabezada por el líder del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, que venía ganando la pulseada con la convocatoria a dos paros generales y varias manifestaciones. Otra, más dialoguista, cuyo principal referente es Gerardo Martínez (Uocra), que busca imponerse en esta nueva etapa de la relación con la Administración libertaria, luego de que el oficialismo logró avanzar con leyes clave en Congreso.

En su discurso durante la firma del Pacto de Mayo, en Tucumán, el Presidente hizo referencia solo a dos ámbitos sobre los que planea ir a fondo con las reformas: lo vinculado al ambiente y la extracción de recursos naturales y a la modificación en la legislación laboral.

"Debe ser rentable contratar y no un acto solidario. Se debe poder despedir sin sufrir un litigio infernal", planteó Milei ante los 18 gobernadores que adhirieron el acta (cinco de ellos peronistas) y que se comprometieron a trabajar sobre leyes que permitan llevar a la práctica lo firmado.

En el noveno punto del Pacto de Mayo, el Presidente y los mandatarios provinciales acordaron trabajar en una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal y en una reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron.

En el encuentro de este martes ese será uno de los ejes. La CGT logró frenar en la Justicia el capítulo laboral del mega DNU que Milei firmó en diciembre pasado, pero no tuvo éxito para que los diputados y senadores eliminaran los artículos que hacían referencia al tema en la Ley Bases. Tampoco en evitar que se vuelva a cobrar Ganancias.

En una reunión de la mesa chica ampliada, la central obrera acordó dar libertad de acción a los gremios que quieran llevar a la Justicia el reclamo contra ese impuesto y pedir una reunión con Cordero. La respuesta del funcionario fue rápida.

Según pudo saber TN, Cordero espera que la reunión distienda el vínculo y permita abrir "un canal serio de diálogo social", sin imponer una agenda de temas, pero sí con reforma laboral en el centro. Días después encabezará el Consejo del Salario -convocado para este jueves- y una semana más tarde recibirá al sector empresario. La idea es avanzar con encuentros tripartitos.

El objetivo del secretario de Trabajo es que la CGT se sume al Consejo de Mayo. Sería la única representación sindical que el Gobierno aceptará como interlocutora, dejando afuera a las dos CTA. El tema también estará sobre la mesa este martes.

Si logra avanzar con la iniciativa, el Consejo de Mayo convocado por Milei tendrá representatividad completa, pero no significa que no tendrá conflictos en la calle, porque el ala dura no se muestra dispuesta a ceder y quedarían dos centrales de trabajadores fuera, con fuerte presencia en los gremios estatales.