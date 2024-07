Despega el Bitcoin: ¿Qué esperan los analistas para finales del mes?

Tras haber atravesado un período a la baja, el Bitcoin comenzó su recuperación en el inicio de la tercera semana de julio. Incluso, este martes 16 de julio ya cotiza por encima de los u$s 63.700. Tras una suba del 11% en los últimos siete días, los analistas esperan que la principal criptomoneda del mercado supere los u$s 70.000 este mes. Justamente, esto dependerá de si persiste esta tendencia al alza.

A la espera de un nuevo máximo histórico para Bitcoin, el resto de las altcoins no mostró cambios significativos. En ese sentido, en la última semana registraron incrementos por encima del 10%.

Entre fines de junio y principios de julio, Bitcoin experimentó una fuerte caída en su cotización, ubicándose cerca de los u$s 50.000. Sin embargo, diversos factores incidieron en esta nueva suba, la cual posiciona a la criptomoneda muy próxima a los u$s 65.000.

Según consideró Ramiro García, analista de Bitget, "el efecto que produjo la venta masiva de bitcoins por parte del gobierno alemán fue claramente bajista y llevo a una colección del precio del oro digital hacia el testeo del soporte en los 56.000".

Incluso, remarcó que en enero "Alemania había incautado unos 50.000 BTC de operaciones ligadas a actividades ilegales y se dispuso a ejecutar ventas masivas que fueron trackeadas en un sitio web".

Aunque, los vaivenes en el precio de Bitcoin confirmaron que el rango mantiene en soporte los u$s 56.000. "El próximo camino es el testeo de los 65.000 y por qué no nuevamente su resistencia en 72.000 dólares, si no existen nuevos cisnes negros en los mercados", apuntó.

Asimismo, señaló que el mercado espera que "el precio se mantenga en el rango" indicado previamente o bien "romper al alza por encima de los 72.000 y ver un nuevo ATH durante julio".

Con una suba 0,3% en el inicio de la jornada, Bitcoin (BTC) se ubica en torno a los u$s 63.700. De esta forma, la principal criptomoneda del mercado mantiene su racha alcista en el segundo tramo del mes.

A diferencia de Bitcoin, Ethereum (ETH) experimenta una leve caída del 0,1% este martes. Sin embargo, a pesar de ello, la segunda criptomoneda más importante del mercado registra una suba del 10,5% en la última semana.