La economía nacional crece, pero el comercio en Salta no ve mejoras en ventas

Según un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la economía argentina registró en febrero su décima mejora mensual consecutiva, impulsada principalmente por sectores como el comercio y la industria.

El Producto Interno Bruto (PIB) creció un 5,7% interanual en ese mes, destacándose sectores como la intermediación financiera, con un incremento del 30,2%, la pesca (28,3%) y el comercio (7,4%).

Sin embargo, en Salta, el panorama es diferente. En diálogo con InformateSalta, Gustavo Herrera, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, expresó su preocupación respecto a los datos nacionales:​

“Realmente los índices del informe no muestran algo real por lo menos en Salta, lo que hubo quizás es más llegada de gente a los locales, pero el ticket promedio no aumentó, es difícil de valorar año contra año, en marzo lo único que aumentó puede ser en la actividad escolar”.​

Herrera destacó que, a pesar de la mayor afluencia de clientes, las ventas no experimentaron un incremento significativo.

En cuanto a la indumentaria, señaló que el costo sigue siendo un desafío, especialmente en un contexto donde las temperaturas aún no han descendido considerablemente:​ “En cuanto a indumentaria es un problema de costo, todavía Salta no tiene frío intensos, pero en invierno debería haber más ventas”.​

Respecto a las reformas del cepo cambiario, el presidente de la Cámara indicó que, por el momento, no han tenido un impacto negativo en los precios ni en las operaciones comerciales:​ “Por ahora las reformas del cepo no están afectando, por ahora los precios están equilibrados y no están afectando a los comerciantes, mayo será un mes clave”.​

En este contexto, la Cámara de Comercio e Industria de Salta continúa trabajando en iniciativas para fortalecer el sector.