¿Dónde están? No hay noticias del "narcopolicía" prófugo ni del sicario de Liliana Ledesma

Ha pasado más de una semana desde que lo ocurrido en un control de Gendarmería trascendió no solo en toda la provincia, sino también a nivel país: Se trata de la captura de narcopolicías, quienes fueron detenidos cuando circulaban en un vehículo oficial transportando un cargamento de droga.

Vale mencionar que esto ocurrió sobre ruta nacional 34, en cercanías de Aguaray, donde dos policías quedaron detenidos al ser descubiertos con 420 kilos de cocaína, mientras un tercero se dio a la fuga, realizando disparos a los gendarmes, y de quien no se sabe su paradero al momento.

Al respecto de este caso el ministro de Seguridad de la Provincia, Marcelo Domínguez, se manifestó del tema reiterando la gravedad de lo ocurrido, como también que éste efectivo es el más buscado por estos días en Salta, compartiendo prioridad en su captura junto al sicario Lino Ademar Moreno.

“Lo buscamos intensamente, él es el objetivo número uno junto a Lino Ademar Moreno, que no se fugó sino que no volvió luego de un régimen de salidas transitorias”, comentó en diálogo con Multivisión Federal, respecto a la búsqueda del sicario del clan Castedo, condenado por asesinar a Liliana Ledesma, quien desde junio del año pasado no se sabe de su paradero.

Volviendo al caso de los narcopolicías, Domínguez repitió que el hecho “es gravísimo, es un hecho delictivo”, anticipando que “le vamos a caer con todo el peso de la ley” al efectivo que se escapó y del cual hace ocho días no se sabe dónde se encuentra.