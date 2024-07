Biden bajaría su candidatura el fin de semana frente a la presión de Obama y los líderes demócratas

El presidente Joe Biden está más aislado que nunca, y muchos funcionarios de alto rango de la Casa Blanca y de campaña creen ahora en privado que debe abandonar su campaña para un segundo mandato... y pronto.

“Las próximas 72 horas son grandes”, dijo el jueves a sus asistentes un gobernador demócrata en estrecho contacto con funcionarios del partido. "Esto no puede durar mucho más".

En entrevistas con CNN, más de dos docenas de fuentes familiarizadas con la dinámica dentro del ala oeste y la campaña dijeron que ahora existe una aceptación generalizada de que la permanencia de Biden en la carrera de 2024 es totalmente insostenible.

“Todo el mundo lo dice en privado”, dijo un demócrata de alto rango. "La gente ve y siente que los muros se cierran".

El expresidente estadounidense Barack Obama ha dicho a sus círculos cercanos que el actual mandatario, Joe Biden, debe “reconsiderar seriamente” el futuro de su candidatura, según publicó este jueves The Washington Post. De acuerdo con el rotativo capitalino, Obama cree que las posibilidades de victoria de Biden “se han reducido considerablemente”.

Otro demócrata importante cercano a la Casa Blanca describió a Biden como alguien que se ha vuelto “excepcionalmente aislado y aislado” desde el debate presidencial de CNN el 27 de junio. Múltiples fuentes dijeron que algunos de los asesores más importantes de Biden, incluida la asesora Anita Dunn, el abogado Bob Bauer y los asesores de campaña presidenta Jen O’Malley Dillon – enfrentó la ira de la familia del presidente después del debate.

Eso sólo ha tenido el efecto de hacer aún más estrecho el círculo íntimo de asesores de Biden con libre acceso al presidente –que ya era famoso por ser pequeño e impenetrable–.

Tres semanas después de su desastroso desempeño en el debate que conmocionó incluso a sus colaboradores más cercanos, amigos y demócratas de todo el partido, un número sorprendentemente pequeño de sus asistentes más leales (entre ellos, sus asesores de décadas Mike Donilon y Steve Ricchetti) y miembros de la familia Biden. parecen atrincherados junto con el presidente. Ese estrecho círculo ha alarmado a muchos demócratas que se preguntan si Biden está recibiendo datos realistas sobre la difícil situación de su candidatura.

La subjefa de gabinete de la Casa Blanca, Annie Tomasini, asistente de los Biden desde hace mucho tiempo, se une a Donilon y Ricchetti para formar una burbuja protectora alrededor del presidente. Anthony Bernal, jefe de gabinete de Jill Biden, se ha vuelto aún más poderoso durante la crisis cada vez más profunda y ha reprimido cualquier signo de disidencia, dicen dos fuentes, informando de cualquier detractor a la primera dama.

Ricchetti tiene una visión más clara sobre los desafíos que enfrenta Biden, dijeron dos personas familiarizadas con la dinámica dentro del Ala Oeste, en gran parte porque sigue siendo la persona clave para los legisladores que intentan enviar un mensaje al presidente.

En respuesta a preguntas sobre esta historia, el portavoz de la Casa Blanca, Andrew Bates, dijo que Biden está “orgulloso del equipo completo que ha formado”.

"No ha realizado cambios en el grupo de asesores que consulta, en quienes confía porque han demostrado la integridad de decir la verdad y mantener el bienestar del pueblo estadounidense en mente", dijo Bates.

CNN se comunicó con la campaña de Biden para comentar sobre esta historia.

Múltiples fuentes también dijeron a CNN que la respuesta reciente del presidente a las malas encuestas ha sido sembrar dudas sobre si hay alguien más que tenga un desempeño más fuerte que él. Mientras tanto, las reuniones y llamadas telefónicas con cualquiera que pudiera traer malas noticias parecen haberse detenido.

“Los teléfonos simplemente dejaron de sonar”, así lo expresó un demócrata de alto rango.

CNN informó anteriormente que en una tensa conversación entre la ex presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y Biden durante la última semana, donde los dos no estaban de acuerdo sobre las encuestas, Pelosi pidió a Donilon, un ex encuestador, que se uniera a la llamada telefónica para repasar los datos. Un portavoz de Pelosi dijo el viernes que “el frenesí de la prensa basado en fuentes anónimas tergiversa cualquier conversación que el presidente haya tenido con el presidente”.

“Él no quiere saber de nadie. Quiere saber de Mike Donilon y Steve”, dijo un importante demócrata cercano a la Casa Blanca.

Una persona cercana al círculo íntimo de Biden insistió en que Donilon y Ricchetti han estado presentando una variedad de puntos de vista a Biden y que el propio presidente ha estado hablando directamente con numerosos funcionarios del partido para escuchar sus comentarios.

Y en una reunión con el principal demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, Biden cuestionó agresivamente la idea de que los colegas de Jeffries querían que se hiciera a un lado, según una fuente informada sobre la discusión.

A diferencia del Capitolio, donde los legisladores demócratas poco a poco han comenzado a expresar públicamente sus preocupaciones (hasta ahora, 20 demócratas de la Cámara de Representantes han salido a pedir a Biden que se retire), la Casa Blanca y los asistentes de campaña no han tenido más remedio que continuar haciendo su trabajo diario. . Mientras Biden y sus asistentes de campaña continúan insistiendo públicamente en que el presidente no irá a ninguna parte, el ambiente en muchos rincones de la Casa Blanca y de la campaña ha sido de profunda desesperación.

"Hay mucha gente que se dice a sí misma: es mi trabajo hacer esto", dijo un demócrata cercano a la Casa Blanca. "Pero en privado, sienten lo contrario".

El subdirector de campaña de Biden, Quentin Fulks, dijo el jueves que la campaña “no está trabajando en ningún escenario” en el que Biden no sea el candidato presidencial.

“Nuestra campaña no está trabajando en ningún escenario en el que el presidente Biden no sea el primero en la lista. Él es y será el candidato demócrata”, dijo durante una conferencia de prensa del Comité Nacional Demócrata en Milwaukee.

El desempeño sorprendentemente vacilante de Biden en el debate –y la espiral descendente de su candidatura desde entonces– ha provocado un grave descontento dentro de la Casa Blanca, con muchos dedos apuntando a asesores de alto nivel. Funcionarios dentro y fuera de la administración han cuestionado silenciosamente las intenciones de aquellos en el círculo íntimo del presidente, y si su decisión de mantener el rumbo a toda costa se debe al miedo a reconocer que malinterpretaron la situación o al deseo de preservar su proximidad al poder.

“Esta decisión no se trata sólo de Biden”, dijo a CNN un ex asistente que había trabajado con Biden durante décadas. "Hay otros asesores de alto nivel que están considerando si desempeñaron el papel correcto en esto".

La frustración con los asesores del presidente ha permeado todos los niveles de la Casa Blanca mientras el personal lucha con la falta de información y de decisiones sobre su propio futuro profesional.

"El personal en general está por encima del liderazgo aquí", dijo un funcionario de la Casa Blanca.

Varios exfuncionarios de la administración le han dicho a CNN que ha habido un aumento en los currículums en sus escritorios en las últimas semanas, a medida que sus excolegas están comenzando a buscar un plan de salida en el sector privado.

Mientras Biden pasó el jueves fuera de la vista, recuperándose de Covid-19 en su casa de la playa en Delaware, quienes hablaron con él lo describieron como “receptivo” a los argumentos para alejarse de su candidatura a la reelección, dijo un alto asesor demócrata. dijo a CNN.

Biden se encuentra en una “etapa contemplativa” mientras se aísla en Rehoboth Beach. Una fuente familiarizada con la mentalidad del presidente dijo que está "pensando las cosas" y "deliberando" sobre cómo proceder con su campaña de reelección mientras está aislado. Está revisando encuestas, cifras de recaudación de fondos y otros datos que pintan un panorama sombrío de sus posibilidades de triunfar contra Trump. En privado ha reconocido ante otros que hay un camino limitado, dados todos los datos desfavorables, dijo la fuente.

La fuente continuó diciendo que este es un nuevo momento en la campaña , donde la visión dentro de la órbita de Biden sobre su futuro político se ha vuelto cada vez más oscura, lo que lleva a algunos a creer ahora que a la vicepresidenta Kamala Harris le iría mejor como candidata del partido.

Esta fuente dijo que es poco probable que el presidente haga algún tipo de anuncio antes del fin de semana y advirtió que cualquiera que crea saber lo que hará Biden en última instancia, en realidad no lo sabe.

Eso deja abierta la cuestión (de manera frustrante, a los ojos de muchos demócratas) de si Biden ha tomado nuevas decisiones sobre su futuro. Pero incluso si atiende los llamados a hacerse a un lado, se pondría en marcha una serie de eventos en cascada para los cuales los funcionarios necesitarían tiempo para prepararse.

Dentro de la Casa Blanca, altos funcionarios de la administración se están preparando para que los republicanos pidan a Biden que renuncie a la presidencia si no busca la reelección. Estos argumentos son uno de los muchos factores que complican la decisión de Biden.

Con el futuro político de Biden al borde del abismo, la Casa Blanca está recibiendo un flujo constante de cartas, llamadas telefónicas y mensajes de estadounidenses también, de votantes demócratas como Terri y John Hale.

"Con el mayor respeto ofrecemos esta conclusión: no se puede ganar esta carrera", escribieron los Hales, jubilados de Ankeny, Iowa, en una carta a la Casa Blanca obtenida por CNN. "No porque no seas el mejor hombre, sino porque el público, con razón o sin ella, ahora ve tu edad y tus limitaciones percibidas como el principal tema de la campaña".