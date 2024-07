El desgarrador mensaje de la hermana de Catalina Gutiérrez: “No me sueltes que sin vos no puedo”

Con un desgarrador mensaje, la hermana de Catalina Gutiérrez recordó a la joven influencer que fue asesinada en Córdoba por un amigo de la facultad, según se sabe hasta el momento tras la confesión del principal acusado. “No me sueltes que sin vos no puedo”, escribió Lucía en sus redes sociales.

El dolor por la muerte de Catalina es “inmenso”. Lucía, la hermana de la joven, recordó a la influencer con un sentido mensaje en sus redes sociales. “Voy a recordarte siempre con tu sonrisa y tu alegría que te hacían tan única y especial”, comienza diciendo y agrega: “Te amo con toda toda mi alma mi Catu y me aseguraré siempre de hacértelo saber”.

Sobre su vínculo, Lucía expresó: “Mejor hermana no podría haberme tocado, ahora nos fusionamos y somos dos en una sola persona”. “Donde sea que estés espero que estés en paz, no me dejes nunca sola y ayúdame siempre que te voy a necesitar toda la vida”, pidió a su hermana a quien se refirió como su “angelito de la guarda”. “Juntas en esta vida y en todas las que vienen”, le dijo en el mensaje que acompaña un video que recopila algunos de sus momentos juntas.

Horas después de esta publicación, la joven mostró en redes sociales un homenaje que le hizo a su hermana: se tatuó su nombre en la parte interna del brazo. Al compartir el gesto de amor, manifestó que tiene “el alma partida en mil pedazos”. “No hay palabras para el dolor inmenso que siento. Ayudame, dame fuerzas, no me sueltes que sin vos no puedo. Sigo por vos, lucho por vos, por y para siempre”, escribió y reclamó: “Justicia, justicia y justicia por vos hermosa”.