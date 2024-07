Diputados piden quitar la concesión a Corredores Viales por la ruta 9/34: "Es peligrosa"

En el retorno a su actividad tras el receso de invierno, la Cámara de Diputados tiene en su agenda tratar un proyecto, pidiendo que se rescinda el contrato a la empresa Corredores Viales S.A., en vista de su incumplimiento en el mantenimiento y refacción de la ruta 9/34, también llamada “ruta de la muerte” ante su calamitoso y peligroso estado.

Este proyecto de declaraciones prevé que los legisladores nacionales por Salta realicen las gestiones correspondientes para rescindir el contrato de concesión a dicha empresa, considerando que no realizó las tareas de conservación de la ruta, mientras sigue cobrando peaje, sin olvidarse de los múltiples episodios que vienen ocurriendo en la misma, muchos fatales.

“Esto es por la falta de cumplimiento del contrato que se ha firmado, consideramos que no debemos seguir pagando algo que realmente no se ve en el servicio, en el mantenimiento que no se ha visto en estos cuatro años, tiempo en el que han venido cobrando”, recalcó la diputada provincial Nancy Jaime, autora del proyecto, en diálogo con InformateSalta.

“Dentro de este proyecto vamos a pedir que no se siga pagando el peaje”, agregó respecto a la tarifa que se aboga en Cabeza de Buey, el cual causó malestar ante su fuerte incremento recientemente y que muchos vecinos del sur salteño deciden no pagar, en reclamo al mal estado de la ruta.

Jaime resaltó que esta iniciativa se suma a muchas otras acciones hechas en el tiempo en torno a la peligrosidad de la ruta, con recursos de amparo, cartas documento, reuniones con legisladores nacionales, etc. Sin ir más lejos, contó que días atrás hubo una reunión entre intendentes del sur salteño y legisladores, donde decidieron presentar un recurso ante un Juzgado Federal, como también un amparo colectivo, para buscar soluciones.

Aquí, Jaime apuntó que los peligros de la “ruta de la muerte” no son solo en el tramo Metán-Rosario de la Frontra, sino que por el norte los problemas no son algo ajeno a quienes transitan por la misma. “Es una ruta peligrosa, con los siniestros viales que hubo, por la peligrosidad que significa, queremos evitar todo esto, ya no sabemos qué más hacer”, subrayó su hartazgo a nuestro medio.

“No queremos que haya más siniestros viales ni pérdidas de vidas para que se actúe, ya las hubo y no se actuó, se sigue cobrando por un mantenimiento que no se da”