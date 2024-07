Acuchilló a su perro y se lo dejó en la puerta de la casa: "Así te voy a dejar a vos"

Un hecho gravísimo por donde se lo mire se estaría suscitando en B° Atocha, San Lorenzo. Según relata Verónica, la denunciante, asegura no tener respuestas a pesar de las incansables denuncias.

"Fuimos a la Fiscalía de San Lorenzo y llevamos abogados y lo único que nos responde la fiscalía que ella cuenta con abogados y que está bien defendida o sea que no tiene ninguna causa, no tiene nada la señora y sin embargo los robos siguen, ella vende droga, sus hijos venden drogas. El hijo menor de edad se droga, tiene 12 años y están drogándose, venden droga a chicos menores. Y de noche hacen picadas".

La vecina denunciante asegura que "cuenta con dos pitbull, que cada vez que lo sacan atacan. "Una de las perras le mordió las partes intimas, la destrozó, tuve que salir con un machete para lograr pegarle para que la suelte, llevé al médico legal, hice la denuncia, todo lo que corresponde ante la Ley y sin embargo me dieron de baja esa denuncia. Cuando viene la policía, saca las perras, ni la policía puede ingresar".

Durante el móvil de Multivisión aseguró que todos los vecinos fueron amenazados para no presentarse ante las cámaras. "No podemos vivir de esta manera, es una familia que vende drogas y eso hace que haya robos y adicciones de menores de edad".

Por último, contó que trabajaba como asistente terapéutico pero lamentablemente no puede salir a trabajar. "Me tuve que reinventar, a todo esto puse un negocio en mi casa y tengo que acompañar a mis hijas a la parada de colectivo porque fueron amenazadas de muerte. Tengo a mi hija lesionada por la perra que tiene y todos los vecinos denunciaron que muerden y lo saca al ataque. Vivimos encerrados con mucho miedo y no tenemos la protección de la policía".

En tanto la vecina denunciada dio su versión de los hechos y aseguró que Verónica es complicada y problemática "No tengo ninguna causa, es la única que me puso más de 30 denuncias. A mi hijo le puso denuncia por violación a su hija".

En cuanto a los perros y el ataque a su hija, la mujer negó lo sucedido y sostuvo que nunca vendió drogas. "Todo es mentira, vino la Brigada y los hizo pasar, yo no tengo miedo. Sé que todo es mentira, si tiene pruebas que lleve todo a la Ley", cerró la acusada.

En tanto la menor que habría sido mordida en sus partes intimas, relató como fue el día del ataque. "Mi papá los corrió porque estaban apedreando mi casa y uno lo amenazó a mi papá 'vos viejo te voy a cagar matando' y cuando voy a querer defenderlo la perra me mordió la cola y fui al médico legal".