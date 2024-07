Siguen las negociaciones con UTA y aumenta la tensión: "No vamos a permitir un paro sorpresivo"

En medio de la creciente preocupación por un posible paro sorpresivo de la Unión de Trabajadores del Transporte (UTA), el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, destacó que el gobierno está intensificando los esfuerzos para resolver la crisis del transporte público.

En la oportunidad, cuestionó la estrategia de realizar paros sorpresivos y aseguró que no permitirá que se afecte a los estudiantes. “¿Qué están buscando? ¿Que los chicos vayan a clase y no tengan cómo volver?; no lo vamos a permitir”, reclamó.

También dijo que es muy díficil equipar los sueldos de los choferes salteños con los del AMBA. "Es muy complejo".

Con respecto al reclamo puntual, destacó el diálogo entre las partes y pidió mayor flexibilidad al gremio para discutir plazos, formas y demás.

Mientras tanto, el presidente de SAETA, Claudio Mohr, se reunió con el secretario general de UTA Salta, Miguel Barrera, para avanzar en las discusiones sobre los ajustes salariales solicitados por el gremio.

Mohr describió el encuentro como productivo, con avances en algunos puntos y la promesa de nuevas reuniones para resolver las cuestiones pendientes. “El diálogo continuará estos días para dar tranquilidad a los salteños sobre la continuidad del servicio de transporte”, afirmó.