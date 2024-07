"Me gusta Scaloni, está lindo, pero es casado”: la divertida respuesta de Fátima Florez

Fátima Florez, en medio de rumores y especulaciones sobre su supuesta atracción por el entrenador Lionel Scaloni, optó por abordar el asunto de una manera divertida y original: imitando a la icónica Susana Giménez.

En el video, una persona le pregunta a Fátima, quien estaba en pleno personaje de Susana: “¡Susana, Susana! ¿Qué pensás de Fátima y lo que dicen sobre Scaloni?”. La actriz, con la voz y los característicos gestos de la diva, respondió de manera tajante: “No, por favor no involucren a nadie... A mí sí me gusta Scaloni, está lindo, pero está casado, así que no, no por favor”.

Restándole seriedad al asunto, y visiblemente tentada de la risa, Fátima concluyó la imitación con un toque humorístico, sosteniendo una golosina: “Yo mientras tanto, me voy a comer este caramelito, riquísimo, es fabuloso... ¡Como Scaloni!”.

Rumores y apariciones mediáticas

Este jueves, mientras los medios se centraban en la aparición pública de Javier Milei con Yuyito González en el Teatro Colón, el nombre de Fátima Florez volvió a resonar. La comediante, última novia del presidente Milei, fue vinculada indirectamente en los rumores tras la aparición de Scaloni, interpretado como un mensaje implícito.

Declaraciones sobre su vida privada

El miércoles, Fátima también se refirió brevemente a su situación tras los rumores del supuesto affaire de su ex con un conocido ícono del teatro de revista. En conversación con la periodista Nancy Duré, Fátima se mostró reservada pero clara sobre su estado actual: “Estoy muy bien. Soy muy respetuosa de mi vida privada sentimental pasada. Beso grande”. /La Gaceta