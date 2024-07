Milei en La Rural: prometió la salida del cepo y la eliminación de las retenciones, pero evitó dar fechas

El presidente Javier Milei aseguró que su “compromiso” es eliminar las retenciones y prometió el levantamiento del cepo al dólar, aunque evitó dar precisiones de fechas para su concreción al brindar un discurso en la inauguración de la Exposición Rural.

"Nadie tiene tantas ganas y yo en particular de salir de este esquema que entre retenciones y cepo le expropia al campo el 70 por ciento de la producción", enfatizó Milei desde el predio ubicado en el barrio porteño de Palermo.

Ante la mirada atenta de productores, autoridades del agro y su Gabinete, el mandatario aseguró: “Dijimos que íbamos a eliminar el cepo; todos los días eliminamos regulaciones. Pagamos solamente el 15% de las importaciones, hoy se paga el 80% de las importaciones, y cada día estamos más cerca de abrir el cepo”

“También debemos saber que quitar los parches sin antes solucionar el problema de fondo sería agravar la crisis que heredamos. Por eso, no nos importa cuánta presión haya ni de dónde venga, nosotros no vamos a apresurarnos demagógicamente. Vamos a respetar el logro del equilibrio macroeconómico y vamos a avanzar conforme sea logrado”, explicó además.

En la misma línea, planteó que "una vez que la inflación se acerque al 0%, terminaremos de liberar el cepo de una vez por todas y para siempre”. Además, anunció que en septiembre se reducirá el Impuesto País al 7,5% para avanzar en su eliminación durante el mes de diciembre.

Tras el reclamo del sector por la quita a los derechos de exportación, el mandatario recogió el guante y aseguró que el Gobierno tiene intenciones de avanzar en ese camino, sin precisar tiempos, y pidió paciencia y apoyo en las medidas que se están adoptado. "En toda la discusión de la Ley de Bases, hubo una presión enorme para coparticipar las retenciones. Sin embargo, nos mantuvimos estoicos; no cedimos un milímetro y las retenciones quedan en poder del Poder Ejecutivo Nacional, de modo tal que sí podrán ser eliminadas. Y ese es mi compromiso”, destacó el jefe de Estado sin hacer mención a la suba de retenciones que proponía el proyecto en una de sus versiones originales.

De todas formas, aclaró que no hay un tiempo preciso para llegar a esa medida: "No nos importa la presión ni de donde venga, vamos a respetar el tiempo. El programa económico tiene tiempos y condiciones, hay que mirar la película y no solo la foto".

"En el interín, seguiremos avanzando sin pausa las desregulaciones", prometió el mandatario nacional, que aseguró que “la debacle económica nacional comenzó cuando los políticos le dieron la espalda al campo”. En ese línea, anunció la eliminación de las DEX a las vacas de categorías A, B, C, D y E; la creación de un régimen de amortización acelerada para los bienes de capital del sector agro; mejoras el manejo contable del ganado; la implementación de un sistema de riego para zonas marginales y de amortización acelerada de los toros con valor genético.

El mandatario compensó la indefinición de las fechas con palabras de elogio y de "admiración a los productores que todos los días salen a producir alimentos para 500 millones de seres humanos". “Tenemos un norte clarísimo. Venimos a limitar el poder arbitrario del gobierno. Venimos a liberar al sector privado; venimos a sacarle de encima la bota asfixiante del Estado a los productores. Efectivamente les estamos sacando la bota de encima y los estamos dejando de asfixiar para que vuelva a ser el sector privado el que produzca y genere riqueza”, destacó.

"Merecen ser llamados héroes", sostuvo Milei, que consideró que "cultivar el suelo es servir a la Patria". También denunció que hay “mucha deshonestidad intelectual en la discusión pública” al argumentar que “algunos iluminados despotrican contra los avances tecnológicos del campo y quieren retornar a la agricultura precámbrica para sentirse bien consigo mismos desde un piso con aire acondicionado en plena Recoleta”.

Casi sobre el final de la extensa exposición que duró poco menos de una hora, y de cara a los asistentes del predio planteó: “Pero si no apoyamos con todo nuestro esfuerzo los cambios que todos los argentinos estamos emprendiendo, el destino es ser la villa miseria más grande del mundo”.

Ante la mirada atenta del titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, ubicado en la primera línea del palco, el mandatario agradeció sus palabras de “tolerancia y paciencia”, y remarcó que su administración es la única alternativa en beneficio del campo. “Confío en que, aunque la realidad de hoy por ahora sea insuficiente, sabrán ponderar qué es lo mejor para ustedes y sus familias, y para el bienestar de todos los argentinos. Porque, en definitiva, nosotros y ustedes queremos exactamente lo mismo: queremos volver al país de sus abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, el país de la generación del 80, un país libre”, subrayó.

Acompañaron al Presidente, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Diana Mondino (Relaciones Exteriores), Mario Russo (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Luis “Toto” Caputo (Economía).

La vicepresidenta Victoria Villarruel se ubicó en el palco, separada de los hermanos Milei por Nicolás Pino y su esposa. La relación entre la exitosa fórmula presencial está plagada de tensiones y alcanzó su pico máximo estas semanas luego del tuit de la titular del Senado contra Francia.

Entre los presentes estaban el vicejefe de Gabinete, José Rolandi; el secretario de Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo, y en representación del Poder Legislativo fueron la diputada Lilia Lemoine y presidente previsional del Senado, Bartolomé Abdala.

También siguieron la exposición desde el palco el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en compañía de su esposa, Belén Ludueña, y los gobernadores Claudio Poggi (San Luis), Leandro Zdero (Chaco) y la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto.