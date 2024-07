Caso Loan: la Justicia determinó que la abuela Catalina borró 34 llamadas de su celular

La abuela de Loan Peña, Catalina, se defendió al aire de TN luego de que un informe de la Justicia determinara que borró 34 llamadas de las 166 que tenía en su celular.

La mañana de la desaparición del nene de cinco años -el jueves 13 de junio- los peritos determinaron que hizo 13 llamadas, aunque lo desmintió. “No hice ninguna llamada, no llamé a nadie”, se defendió la mujer durante una entrevista con la periodista Paula Bernini.

De la misma manera, insistió: “El teléfono siempre lo pongo bajo mi almohada cuando me acuesto a dormir y cuando me despierto veo la hora. Esa mañana lo habré sacado para cargar la batería, pero no llamé a nadie”.

El testimonio completo de Catalina, la abuela de Loan Peña. (Foto: TN)

Según Catalina, alguien pudo haber agarrado su teléfono: “Acá no ponen cuidado, hacen lo que quieren”. Al mismo tiempo, dijo que como mucho suele hacer una o dos llamadas por semana.

“No sé borrar llamadas, nada que ver. ¿Para qué voy a mentir? No le miento a nadie”, cerró mientras estaba afuera de su casa ubicada en el campo de la localidad correntina de 9 de Julio.

El Gobierno de Corrientes pidió ser querellante en la causa

El Gobierno de Corrientes solicitó a la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, formar parte de la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña. Lo hizo a través del fiscal del Estado, Horacio David Ortega, según detalló Clarín.

Ortega sostuvo que el pedido surgió del gobernador local, Gustavo Valdés, quien explicó que colocó en primer lugar los derechos de los niños.

“Tanto la edad de Loan Peña (5 años) como su condición particular, y sobre todo por el delito cometido en su desmedro, justifican su protección y seguridad que debe en este caso asegurar el Estado con la herramienta particular de su intervención como querellante el proceso penal iniciado”, señalaron.