El presidente Milei le contestó a Maduro: "los insultos del dictador para mí son halagos, ni él se cree la estafa electoral que festeja"

Luego de que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela lo diera por ganador, el presidente Nicolás Maduro desafió a su par argentino, Javier Milei. "No me aguantas un round, bicho cobarde, feo y estúpido", le dijo. Y la respuesta no tardó en llegar.

"Los insultos del Dictador Maduro para mí son halagos. Casualmente repitiendo los mismos agravios de muchos ’periodistas’ bienpensantes de la Argentina cuya posición endeble permite que las atrocidades de Maduro sean legitimadas", escribió el mandatario argentino en su cuenta de X (ex Twitter).

"Ni él se cree la estafa electoral que festeja. La República Argentina tampoco", agregó, momentos después de que la Cancillería emitiera un comunicado donde desconoce oficialmente el triunfo de Maduro en las elecciones presidenciales de ayer.

En ese sentido, Mili remarcó: "No reconocemos el fraude, llamamos a la comunidad internacional a unirse para restaurar el Estado de Derecho en Venezuela, y le recordamos al pueblo venezolano que las puertas de nuestra Patria están abiertas para todo hombre que elija vivir en libertad".

Los insultos del Dictador Maduro para mí son halagos. Casualmente repitiendo los mismos agravios de muchos “periodistas” bienpensantes de la Argentina cuya posición endeble permite que las atrocidades de Maduro sean legitimadas.



Ni él se cree la estafa electoral que festeja. La… — Javier Milei (@JMilei) July 29, 2024

Milei consideró una “victoria pírrica” el resultado de la votación de este domingo y volvió a hablar de fraude. Maduro lo desafió desde el escenario al proclamarse ganador y el canciller venezolano Yvan Gil lo llamó “nazi nauseabundo”.

"Puede que Maduro crea que ha ganado una batalla. Pero lo más importante es que los leones venezolanos despertaron y tarde o temprano se va a terminar el socialismo, se va a terminar ese modelo empobrecedor", dijo Milei en un video difundido en su cuenta de TikTok.

MIRA EL VIDEO: