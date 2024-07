Patios de Cafayate entre los hoteles más populares del mundo según TripAdvisor

El hotel bodega Patios de Cafayate, un lugar perfecto para hospedarse en el corazón de los Valles Calchaquíes, fue reconocido con el premio "Travellers Choice Awards Best of the Best" de TripAdvisor, el máximo reconocimiento otorgado anualmente a los negocios que destacan como lo mejor de lo mejor en la plataforma.

Con este premio, esta experiencia que combina la elegancia de una finca histórica con el confort de estos tiempos, se clasifica dentro del 1% de los establecimientos más populares del mundo y en el top 20 de los hoteles más populares de América del Sur, gracias a las excelentes opiniones de los viajeros.

La propuesta gastronómica es una celebración de los sabores del norte argentino, en un restaurante que fusiona vino de la bodega El Esteco y una variedad de opciones culinarias que destacan por sus sabores, su calidad y su creatividad.

La cocina, liderada por la chef cafayateña Virginia Marín y su equipo de cocineros, invita a un viaje hacia los sabores de nuestra región, donde los productos locales son los protagonistas.Cada plato está inspirado y creado con lo que ofrecen los diferentes productores locales: quesos de cabra, charcutería artesanal, legumbres, hortalizas, condimentos y semillas de nuestros valles. De esta manera, nuestros huéspedes pueden disfrutar de menús cuidadosamente elaborados y pensados.

Este emblemático edificio, construido a fines de 1800, fue la casa principal de la famosa bodega La Rosa de Michel Torino. Cuenta con 32 habitaciones, y está rodeado de viñas y cerros, invita a descubrir un refugio de lujo en el corazón del Valle de Cafayate, donde cada experiencia es inolvidable y cada evento es un éxito asegurado.