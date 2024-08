¿Dónde estaba? Apareció "Corredores Viales" y ahora "quiere arreglar" la ruta 9/34

En los últimos meses fueron constantes las noticias referidas al calamitoso estado de la ruta 9/34, sobre todo en el tramo Metán-Rosario de la Frontera que se lo conoce como “ruta de la muerte”, debido a la cantidad de accidentes y siniestros viales, muchos de estos fatales.

En medio de esas novedades, fue hace unos días cuando el Gobierno de la Provincia anunció que iba a hacerse cargo de arreglar ese tramo de la carretera afín de evitar más hechos tráficos. Sin embargo, recién ahora apareció la empresa Corredores Viales S.A. a decir que quieren arreglar la ruta que, por meses y años, se olvidaron y no mantuvieron.

Según resaltó FM Aries, la empresa reapareció luego que el juez de Metán, Sebastián Fucho, le impuso un embargo del 40% de la recaudación diaria del peaje de Cabeza de Buey, y que en su aparición indicó que quiere abordar la obra que se viene exigiendo desde hace ya un largo tiempo.

Así lo comentó el ministro de Infraestructura, Sergio Camacho, quien al medio radial contó que este fin de semana fue el acercamiento con la empresa, aunque adelantó que si lo que se propone no supera lo presentado hace un tiempo atrás, no se aceptará. "Si van a hacer parches no estamos dispuestos a que eso ocurra", avisó.

Para dar cuenta de esto, el ministro dijo que la inversión prevista desde Provincia para el arreglo ronda los $1.600.000.000, mientras que la empresa prevé una inversión de $850.000.000. “El monto no estaría siendo suficiente, más o menos tirando a la mitad", espetó.

"Necesitamos una obra que sea necesaria para ese lugar y no una solución temporal que a los tres meses vuelva a presentar deformaciones"